Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas praznovala skupni rojstni dan

Zakonca Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas nista usklajena le kot par, skupaj praznujeta tudi rojstni dan, saj sta rojena na isti dan, in sicer 25. septembra. Zvezdnica, ki je dopolnila 53 let, je na družbenem omrežju Instagram s svojimi sledilci delila utrinke praznovanja. Njen mož je dopolnil 78 let.

Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas sta vikend preživela v znamenju praznovanja rojstnega dneva, ki ga imata na isti dan. Zvezdnica, ki je dopolnila 53 let, je s svojimi sledilci delila utrinke praznovanja, v videoposnetku, ki ga je delila na Instagramu, pa sta si z 78-letnim možem zaželela vse najboljše. icon-expand Catherine Zeta Jones in Michael Douglas FOTO: Instagram "Najin rojstni dan je! Po 24 letih skupnega praznovanja najinega posebnega dneva se ga še vedno veselim! Ljubim te! Na zdravje!" je zapisala v eni izmed svojih objav, pozneje pa s sledilci delila še videoposnetek, na katerem sta z možem na zasebnem letu, na poti na neznano lokacijo. 15-sekundni video se začne z zvezdničino naznanitvijo, da je njun rojstni dan, voščila pa je tudi možu. K njej se skloni tudi igralec, ki reče: "Vse najboljše, draga!" Zvezdnica je pokazala razgled iz helikopterja in razkrila, da sta na poti na obmorsko lokacijo, ob videu pa pripisala: "Nasmejana začenjava praznovanje najinega rojstnega dneva. Naj se igre začnejo!" Njun rojstni dan pa je na družbenem omrežju obeležil tudi igralec, ki je delil njuno skupno fotografijo izpred indijskega mavzoleja Taj Mahal. Ob fotografiji je pripisal: "Vse najboljše, Catherine! Vedno te bom ljubil!" Zvezdnika sta se spoznala leta 1998 na enem izmed filmskih festivalov, Douglas pa se je leta 2016 v eni izmed pogovornih oddaj spomnil nekoliko nerodnega pogovora, ko sta se spoznala: "Po približno pol ure najinega druženja, ko sva se prvič spoznala, sem ji rekel, da bom postal oče njenih otrok. Ona pa mi je odgovorila, da je veliko slišala o meni in videla zadosti, zato meni, da je čas, da se posloviva." Na srečo za oba je tudi ona sčasoma podlegla igralčevemu šarmu in pristala na zmenek z njim. Leta 2000 je par stopil pred oltar, skupaj pa imata tudi dva otroka, 22-letnega Dylana in 19-letno hči Carys.