Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas s prijatelji na počitnicah v Italiji

Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas sta bila pred kratkim ujeta v fotografske objektive, medtem ko uživata na počitnicah v Italiji. Hollywoodski par je v družbi prijateljev užival na jahti v Portofinu, po fotografijah sodeč pa je bila družba dobro razpoložena, medtem ko so se pogovarjali in dobro jedli ter pili.

Poletje v sončno Evropo vsako leto privabi številne zvezdnike, med njimi pa sta tudi letos Catherine Zeta-Jones in njen mož Michael Douglas, ki počitnikujeta pri naših sosedih. Znani hollywoodski par je v družbi prijateljev obiskal mesto Portofino, kjer so uživali na jahti, ogledala pa sta si tudi lepote, ki jih obmorsko mesto ponuja. icon-expand Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas v Portofinu. FOTO: Profimedia Poleg druženja z ekipo sta Zeta-Jones in njen mož uživala v času, ki sta ga preživela sama, z družbo pa sta si privoščila tudi večerjo v eni izmed prestižnih obalnih restavracij. Igralka je ob tej priložnosti nosila dolgo obleko vijolične barve z globokim dekoltejem, 78-letnik pa je oblekel modro srajco in bele hlače. Do mize sta prišla z roko v roki. icon-expand Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas sta uživala na jahti s prijatelji. FOTO: Profimedia Catherine in Michael sta eden najbolj stabilnih parov v Hollywoodu. Kljub predsodkom zaradi velike starostne razlike med zvezdnikoma je njuna ljubezenska zgodba prav tako močna, kot je bila na začetku. PREBERI ŠE Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas praznovala skupni rojstni dan Par se je poročil novembra 2000 v hotelu Plaza v New Yorku. Igralka je tri mesece prej rodila njunega prvega otroka, dečka Dylana. Leta 2003 se jima je rodila hči Carys. Igralec ima iz prejšnjega zakona še sina Camerona.