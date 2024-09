Catherine Zeta-Jones možu Michaelu Douglasu poklonila posebno darilo

Catherine Zeta-Jones je možu Michaelu Douglasu ob jubileju poklonila posebno darilo. Zvezdnika, ki rojstni dan praznujeta na isti dan, sta poročena že 24 let. V tem času mu je igralka poklonila številne poklone, tokrat pa se je odločila za nekaj drugačnega. Objavila je golo fotografijo in ob njej zapisala, da ji je zmanjkalo idej za darilo.

Catherine Zeta-Jones je svojega moža Michaela Douglasa na 80. rojstni dan počastila na prav poseben način. Kot darilo svojemu možu, s katerim je poročena že 24 let, je na Instagramu delila golo fotografijo sebe. Zeta-Jones je na isti dan prav tako praznovala svoj rojstni dan in sicer, dopolnila je 55 let. "V moji rojstnodnevni obleki! Po več kot 25 letih deljenja in praznovanja rojstnodnevega dne z možem, mi je zmanjkalo idej za darilo," je zapisala pod fotografijo na družbenem omrežju in dodala: "To je drugi del darila, prvi del so bile žogice za golf... seveda."

Delila pa je tudi skupno fotografijo izpred let in pripisala: "Srečen rojstni dan Michaelu in meni! To sva midva na rojstni dan iz pred 25 let!" je zapisala pod črno-belo fotografijo in dodala: "Ljubim te z vsem srcem. Fotografiral naju je prijatelj Jean Pigozzi v New Yorku!"

Poklon rojstnemu dnevu se tu ni končal, Zeta-Jones je v četrtek delila videoposnetek sebe in glasbenika Bona, kako mu pojeta za rojstni dan, medtem ko ju je Douglas snemal. Bono je na koncu vzel telefon, da bi ujel zaljubljenca med poljubljanjem, med tem ko je Zeta-Jones držala kolaček s svečko v roki. "Hvala tebi, moji družini in prijateljem ter moji čudoviti družini serije Wednesday, ker ste naredili moj rojstni dan tako čudovit," je zapisala in se zahvalila tudi Bonu. 55-letnica namreč igra Morticio Addams v priljubljeni seriji Wednesday Tima Burtona, ki je trenutno v produkciji druge sezone.

