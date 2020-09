Catherine Zeta-Jones naredila izjemo in pokazala svoja otroka

"Poletje se je v naši družini uradno končalo in mladi se vračajo k učenju. Na različne načine, kot še nikoli doslej. Rada vaju imam. In sporočilo vsem otrokom - znanje je ključ do življenja! Torej, bori se. Tudi to bo minilo ," je ob fotografiji zapisala slavna igralka in žena Michaela Douglasa .

Številni oboževalci hollywoodske zvezdnice so presenečeni nad tem, kako zelo sta ji otroka podobna. Pod objavo so se znašli komentarji, da sta Carys in Dylan lepoto podedovala po mami in da je na njiju zagotovo ponosna.

Catherine je otroka dobila v zakonu s 25 let starejšim igralskim kolegom Michaelom Douglasom, s katerim bosta novembra praznovala jubilejno dvajseto obletnico poroke. Kot je povedala za ameriško revijo People, bo praznovanje, glede na to, da še vedno traja pandemija koronavirusa, skromno in v družinskem krogu.