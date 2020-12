Zeta-Jonesova objavila fotografijo z možem, komentarji neprizanesljivi

Igralka je na svojem profilu na družbenem omrežju delila fotografijo z možem Michaelom Douglasom. Čeprav trenutke iz svoje zasebnosti redko objavlja, je tokrat naredila izjemo in presenetila oboževalce, med katerimi so se znašli tudi izjemno kritični do njune razlike v letih. Četrt stoletja, ki je med njima, očitno blagodejno vpliva na njun zakon. Pred kratkim sta namreč praznovala kar dve desetletji poroke.

Catherine Zeta-Jones na Instagramu redko objavlja fotografije iz zasebnega življenja, sledilcem z veseljem občasno pokaže zgolj kakšno sliko iz preteklosti. Njeni oboževalci lahko med sprehodom po objavah uživajo v nekaterih utrinkih iz filmov, v katerih se je pred leti pojavila, družinske fotografije in posnetki pa so redkost. Tokrat se je odločila, da bo po dolgem času delila sliko z možem, 76-letnim Michaelom Douglasom. Par je bil v preteklosti pogosto tarča kritik zaradi razlike v letih. 51-letnico ta razlika ni nikoli motila, svoje ljubezni do moža ni skrivala pred javnostjo, na družabnih dogodkih sta delovala ljubeče in skladno. To je želela prikazati tudi na eni redkih fotografij, ki je oboževalce presenetila pred dnevi. Par tudi v javnosti goji ljubeč in spoštljiv odnos. Pod objavo, na kateri sta zakonca, se je nanizalo kar nekaj neprimernih komentarjev, podobnih tistim, s katerimi sta se srečevala vsa leta srečnega zakona.''Michael je videti zelo star,''je bil samo eden od odzivov. Zeta-Jonesova se na kritike ni odzvala, so ji pa zato v bran stopili nekateri oboževalci. ''Samo redki imajo to srečo, da nekaj takega doživijo skupaj,'' se je v bran Douglasu postavil eden izmed njih. Par je namreč pred kratkim praznoval kar 20. obletnico poroke, v zakonu pa dobil dva otroka.