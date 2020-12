Catherine Zeta-Jones obležala po poškodbi

Kot da to leto za vse že ni dovolj stresno, si ga nekateri po lastni krivdi še dodatno popestrijo. Med njimi je tudi igralkaCatherine Zeta-Jones, ki se je poškodovala. Priljubljena zvezdnica se je namreč lotila praznične okrasitve svojega doma, ki pa ni šla ravno po načrtih oziroma se je slabo končala.

51-letnica je s svojimi oboževalci in sledilci na Instagramu, kjer jih ima 3,5 milijona, delila videoposnetek, na katerem leži v postelji, na nogi pa ima ledene obkladke. V videu je pojasnila, da je na njeno nogo padel nek okrasni kip, ki ji niti ni bil všeč, in da zdaj trpi močne bolečine. Te si lajša z ledom, ki ima blažilen učinek na živčevje, zaradi česar se zmanjša bolečina. Nekdo ji je celo svetoval, da led ni vedno prava izbira in naj poskusi s toplimi obkladki. Kljub nesreči je za konec v videu vsem sledilcem zaželela lepo nedeljo.

Pod njeno objavo so se hitro vsuli komentarji, v katerih so ji sledilci in prijatelji zaželeli čim hitrejše okrevanje. Upajmo, da bo kmalu spet lahko stala na obeh nogah in v novo leto zakorakala čila in zdrava.