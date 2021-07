Catherine Zeta-Jones tudi na dopustu izvaja jogo

Catherine Zeta-Jones je s svojimi sledilci na Instagramu, kjer ima 3,7 milijona sledilcev, delila posnetek, pod katerega je zapisala: "Sproščeno kot nedeljsko jutro." Na njem pozira v enodelnih črnih kopalkah z globokim izrezom, med vadbo pa je pokazala svoje gibalne sposobnosti.

51-letna igralka se je najprej dala v plank oziroma 'desko', nato pa se je z nogami sprehodila do svojih rok. Zvezdnica je zahvaljujoč svoji gibčnosti in dobremu videzu požela kar nekaj pozitivnih komentarjev, njeni oboževalci in sledilci pa so navdušenje izkazali v komentarjih.

"Odlična kombinacija za ohranjanje kondicije: plavanje, joga, raztezanje … ti si pravi navdih!" Drugi je zapisal: "Izjemno telo." Tretji pa se je strinjal: "O moj bog, tvoja postava je čudovita."

Inštruktorica joge Viviane Thibes, ki ima s Cameronom Douglasom (42-letni sin igralkinega moža Michaela Douglasa) dva otroka, je bila nedvomno navdušena nad njenim posnetkom joge, saj ji je pod objavo čestitala s simboli za aplavz.