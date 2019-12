Catherine Zeta Jones z urejevalnikom fotografij možu 'odrezala' nogo

Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas sta božične praznike preživela s svojima otrokoma v Afriki. Posneli so nekaj fotografij, na katerih so ovekovečili prijetne družinske trenutke, Catherine pa je eno od slik objavila na Instagramu in izzvala muzanje javnosti.

Hollywoodska zakoncaCatherine Zeta-Jonesin Michael Douglas sta božične praznike preživela s svojima otrokoma v Zimbabveju, kjer so s fotografijami ovekovečili prijetne družinske trenutke. Eno od fotografij je 50-letna Catherine objavila na svojem uradnem Instagramovem profilu, slika pa je hitro pristala v središču pozornosti, saj je na njej na prvi pogled videti, kot bi bil Michael brez ene noge. Nekateri komentatorji so se pošalili, da se je zvezdnica poigravala z orodjem za urejanje fotografij in bila pri tem nekoliko nespretna. ''Tvoj mož je ostal brez ene noge,'' je pisalo v številnih komentarjih. Igralka je kmalu zatem fotografijo umaknila s svojega profila, a ne dovolj hitro, da ta na družbenih omrežjih ne bi zaokrožila prek drugih uporabniških računov. Kmalu zatem je objavila dve novi fotografiji, na katerih sta vidni obe Michaelovi nogi, in se še sama pošalila: ''Napaka s Photoshopom. No, tako misli večina. Michaelu je manjkala ena noga. Ja, izginila je v Afriki, a smo jo našli in zašili nazaj.''