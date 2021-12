Catherine Zeta-Jones zaplesala ob pesmi Davida Bowieja

Catherine Zeta-Jones, ki je bila za svoje gibe v preteklosti že nagrajena, saj je prejemnica oskarja za vlogo v muzikalu Chicago, je znova zaplesala. Tokrat je to storila ob glasbi Davida Bowieja. Zvezdnica je objavila posnetek, ki je nastal v zakulisju enega od fotografiranj. Da bi se lažje sprostila in delo pred objektivom bolje opravila, je izbrala skladbo Let's Dance. Sledilci na Instagramu so jo v komentarjih navdušeno podprli.