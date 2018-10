'Če bi bila znova Bondovo dekle, ne bi umrla'

32-letna igralka in pisateljica Gemma Arterton je pred dobrim desetletjem zaigrala v 22. Bondovi uspešnici z naslovom Kvantum sočutja. Takrat je bila stara 22 let, nastopila pa je v vlogi agentke Fields , ki je po spletu okoliščin končala tragično.

Ob čedalje odmevnejšem #MeToo gibanju se je odločila napisati kratko priredbo scenarija filma, v katerem je v vlogi mlade agentke prehitro podlegla Bondovemu šarmu in obljubam, da ji bo pomagal pri gradnji kariere – posledično je zaradi tega z njim skočila med rjuhe. O svojem liku je ob pisanju prirejene zgodbe izjavila sledeče: ''Napisala sem kratko zgodbo, zaradi katere lahko pristanem v težavah. Zgodbo sem poimenovala 'Prebujeno Bondovo dekle', govori pa o tem, kako bi se v resnici morala odzvati.'' Igralka danes smatra, da bi bilo bolj korektno in manj seksistično, če bi bil scenarij napisan tako, da bi agentka zavrnila Bonda. V svoji priredbi je zapisala, kaj bi mu morala Fieldsova v resnici odgovoriti, po tem, ko jo je povabil v svojo sobo: ''Spogledovanje z vami me ne zanima, gospod Bond. Tukaj sem zaradi dela.'' Življenje agentke Fieldsove se v filmu konča z njeno smrtjo v kopalnici, Artertonova pa svojo priredbo izpelje nekoliko drugače – ker ne podleže agentovemu šarmu in ohrani trezno glavo, iz zgodbe odkoraka živa.