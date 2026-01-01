Naslovnica
'Če bi imeli moje telo, bi bili tudi vi goli'

Las Vegas, 01. 01. 2026 13.10 pred 59 minutami 2 min branja 10

Avtor:
E.M.
Jennifer Lopez

Jennifer Lopez že dlje časa dokazuje, da so leta zgolj številka. Kljub temu da je videti odlično, pa redno prejema kritike na račun svoje garderobe oziroma pomanjkanja le te. Na koncertu v Las Vegasu je brez dlake na jeziku nagovorila tiste, ki ji očitajo, da se ne oblači svojim letom primerno.

Glasbena zvezdnica Jennifer Lopez je med nastopom v Las Vegasu nagovorila kritike na račun svojih pomanjkljivih oblačil. 56-letnica je v govoru, v katerem se je pošalila na svoj račun, dejala: "Včasih se nasmejem kritikam, ker so občasno dejansko zabavne. Zakaj se vedno tako oblači? Zakaj se ne oblači skladno s svojimi leti? Zakaj je vedno gola? Če bi imeli moje telo, bi bili tudi vi goli," je dejala pevka in s strani občinstva požela bučen aplavz.

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez
FOTO: AP

Spomnimo, prav zaradi nastoa v Vegas se je konec reteklega leta zopet znašla v medijih. Njena oprava, sestavljena zgolj iz nedrčka in spodnjic, je namreč dvignila temperaturo med oboževalci, ki so jo označili za 'vročo boginjo'. "56 let? Jaz jih ne vidim," je pod posnetek pevkinega koncerta zapisala ena od uporabnic na Instagramu, druga pa dodala: "Videti je noro dobro."

V govoru si je privoščila tudi šalo na račun svojega burnega ljubezenskega življenja. Spomnila se je svoje prve rezidence v Vegasu, ki se je odvila pred desetletjem, in dejala: "Minilo je v hipu, kajne? Takrat sem bila poročena zgolj dvakrat. Ne, saj ne. To ni res. Bilo je zgolj enkrat, a se je zdelo kot dvakrta. Hecam se."

"Dobra novica je ta, da se učim in rastem. Sedaj sem v srečnem obdobju svojega življenja," je zbranim še zaupala zvezdnica, ki se je kar štirikrat sprehodila do oltarja. Leta 1997 je usodni da dahnila igralcu po imenu Ojani Noa, s katerim sta se ločila leto kasneje. Nato je zaobljube izmenjala z igralcem Crisom Juddom, s katerim je bila poročena med letoma 2001 in 2003. 

Mož številka tri je bil glasbenik Marc Anthony, s katerim je ostala poročena deset let in povila dvojčka. Njen četrti zakon pa je bil z obujeno ljubeznijo Benom Affleckom, s katerim se kljub filmski ljubeznski zgodbi ni izšlo. Sta pa kljub temu ostala tesna prijatelja.

Jennifer Lopez telo golota obleke kritike

Zvezdnica filma Ena bitka za drugo zopet samska

Tako so 2026 pozdravili zvezdniki

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
01. 01. 2026 13.48
Noben folk ni hotel več it na njen koncert, pa se je preprosto odločila uporabiti pristop Taylor Swift in se preprosto slekla, da ma folk kaj za videt.🤣
Odgovori
+1
2 1
Morgoth
01. 01. 2026 13.42
To je tista, ki odpušča svoje osebje, če jo pogledajo v oči
Odgovori
+1
3 2
galamdžija
01. 01. 2026 13.53
🤦‍♂️
Odgovori
-1
0 1
3320.
01. 01. 2026 13.37
Če bi vi bili brez talenta za petje bi se tudi slačili in guzili na odru, je hotla rečt.
Odgovori
+3
4 1
bandit1
01. 01. 2026 13.37
Ni važno da znaš pet, sleci se pa bodo prišli gledalci in slinavci.
Odgovori
+2
3 1
but_the_ppl_are_retarded
01. 01. 2026 13.34
Sreča, da ne zgledamo vsi tako...za koga bi pa Kitajci šivali?
Odgovori
+1
2 1
kinky ivanović
01. 01. 2026 13.33
Ne more se sprijaznit, da je stara ba..ba in da stežka obdrži žrebce
Odgovori
+3
5 2
komarec
01. 01. 2026 13.33
A tudi v Sibiriji?
Odgovori
-1
0 1
but_the_ppl_are_retarded
01. 01. 2026 13.29
Videti odlično, medtem, ko ji mentalno zdravje očitno polzi med prsti.
Odgovori
+1
2 1
3320.
01. 01. 2026 13.39
Mam 3 take v bloku, no malo mlajše pa ne velik, razlike ja v tem da niso porabile na deset tisoče evrov za lepotilne tretmane, če bi, bi bile za njo tata mata.
Odgovori
+0
2 2
