Glasbena zvezdnica Jennifer Lopez je med nastopom v Las Vegasu nagovorila kritike na račun svojih pomanjkljivih oblačil. 56-letnica je v govoru, v katerem se je pošalila na svoj račun, dejala: "Včasih se nasmejem kritikam, ker so občasno dejansko zabavne. Zakaj se vedno tako oblači? Zakaj se ne oblači skladno s svojimi leti? Zakaj je vedno gola? Če bi imeli moje telo, bi bili tudi vi goli," je dejala pevka in s strani občinstva požela bučen aplavz.

Spomnimo, prav zaradi nastoa v Vegas se je konec reteklega leta zopet znašla v medijih. Njena oprava, sestavljena zgolj iz nedrčka in spodnjic, je namreč dvignila temperaturo med oboževalci, ki so jo označili za 'vročo boginjo'. "56 let? Jaz jih ne vidim," je pod posnetek pevkinega koncerta zapisala ena od uporabnic na Instagramu, druga pa dodala: "Videti je noro dobro."

V govoru si je privoščila tudi šalo na račun svojega burnega ljubezenskega življenja. Spomnila se je svoje prve rezidence v Vegasu, ki se je odvila pred desetletjem, in dejala: "Minilo je v hipu, kajne? Takrat sem bila poročena zgolj dvakrat. Ne, saj ne. To ni res. Bilo je zgolj enkrat, a se je zdelo kot dvakrta. Hecam se."

"Dobra novica je ta, da se učim in rastem. Sedaj sem v srečnem obdobju svojega življenja," je zbranim še zaupala zvezdnica, ki se je kar štirikrat sprehodila do oltarja. Leta 1997 je usodni da dahnila igralcu po imenu Ojani Noa, s katerim sta se ločila leto kasneje. Nato je zaobljube izmenjala z igralcem Crisom Juddom, s katerim je bila poročena med letoma 2001 in 2003.

Mož številka tri je bil glasbenik Marc Anthony, s katerim je ostala poročena deset let in povila dvojčka. Njen četrti zakon pa je bil z obujeno ljubeznijo Benom Affleckom, s katerim se kljub filmski ljubeznski zgodbi ni izšlo. Sta pa kljub temu ostala tesna prijatelja.