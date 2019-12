'Če bi moral izbrati eno žensko, bi bil nezvest drugim'

Stjepan Hauser , violončelist iz uspešnega dua 2Cellos, je v intervjuju za hrvaški IN magazin spregovoril predvsem o ženskah in ljubezni, med drugim je posvetil nekaj besed svoji mednarodni prepoznavnosti: "Veste, v čem je težava? Šele pozneje, ko postaneš bolj uspešen in večji in pomembnejši, začnejo vsi raziskovati tvojo preteklost, in potem lahko razmišljaš samo o tem, koliko podrobnosti so našli in kaj vse ti lahko mečejo pod nos."

Največ zanimanja oboževalcev je Stjepan povzročil s fotografijami različnih žensk, ki se neprestano pojavljajo na njegovih profilih na družbenih omrežjih. "Imam življenjsko filozofijo, ki se je držim, ko pride do ljubezni in žensk. Če bi moral izbrati eno in edino, ji biti predan in zvest, bi bil nezvest drugim, zato poskušam najti neko ravnovesje, vendar je to zelo težko," je velik ljubitelj žensk povedal v smehu.

Glasbenik je glede svoje zasebnosti zelo skrivnosten, vse večkrat se v javnosti pojavlja s postavno pianistko Lolo Astanovo, na odru sta se celo poljubila, a svoje zveze nista potrdila. Ko so ga pred dobrim letom novinarji vprašali, ali se med njima plete romanca, je Stjepan takrat podal zelo skrivnosten in poduhovljen odgovor: "Umetnost in glasba naju družita na neki višji ravni. Ne glede na to, s kom igram, se z njim spojim v eno samo točko v vesolju, in tako postaneva ena duša. Pravzaprav smo vsi ena duša in vsi smo več kot le prijatelji."

Glede njegovega pogleda na ljubezen ima precej težav tudi njegova mama: "Moja mama je edina ženska, ki me resnično ljubi. Njena ljubezen je brezpogojna, vse druge ljubezni so pogojne. Mama se vseeno ne strinja z mojo filozofijo. Vsaka mama si želi le najboljše za sina, a včasih še same ne vedo, kaj je najboljše za njihove otroke."