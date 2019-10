Za MailOnline je dejal, da se mu je nos po enajstih operacijah spet začel sesedati. "Rezultati zadnje operacije so bili na začetku zelo obetavni, zdaj pa bom moral imeti še eno operacijo, ker se je začel spet sesedati in če odkrito povem, me je strah," je povedal in pojasnil, da je vsaka operacija bolj tvegana in ga skrbi, da mu zdravniki ne bodo mogli permanentno popraviti nosu. Pri zadnji operaciji so mu zdravniki sicer omogočili normalno dihanje, vendar ga posvarili, da se mu lahko v obrazu naredi luknja, če bo nadaljeval z lepotnimi operacijami.

Rodrigo je nedavno nastopil v italijanski pogovorni oddaji Domenica Live, kjer je razkril, da ima v želodcu po novem intergastični balon, s pomočjo katerega bo izgubil nekaj kilogramov. Spregovoril pa je tudi o svoji zgodovini operacij in povedal, da jih je vse skupaj imel 72. "Nekoč so bili ti popravki želja, zdaj pa so postali nuja," je dejal.

Pred časom je Rodrigo povedal, da je čutil potrebo, da iz sebe ustvari popolno moško podobo. "Moška popolnost je zame v simetričnosti," je pojasnil in razkril, ima lasne vsadke, dvignjene obrvi in veke, ušesa prišita nazaj ter preoblikovane ličnice in čeljust. "Dvakrat sem imel vsadke v ličnicah in popravljene ustnice, da imam večji nasmeh.," je pripovedoval in ob tem dejal, da ima polnila v ramenih, bicepsu, tricepsu in trebušnih mišicah. "Moji 'radiatorčki' so popolnoma plastični in imam najlepše 'radiatorčke'," je zaključil 'človeški Ken'.