'Če boste dobili več udarcev v obraz – priporočam Hrvaško'

Legendarni igralciSamuel L. Jackson, Ryan Reynolds in Salma Hayek so trenutno v Rovinju, kjer snemajo drugi del akcijske komedije Krij mi hrbet. Zvezdniki so že zakorakali na rovinjske ulice in se podali na raziskovanje hrvaške kulinarike. Seveda pa je v ospredju snemanje in nekaj utrinkov je zdaj objavil tudi igralec Ryan Reynolds.