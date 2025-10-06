Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

'Če izključijo Izrael, bo Nemčija razmislila o bojkotu Evrovizije'

Berlin, 06. 10. 2025 11.04 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , R. M.
Komentarji
64

Nemški kancler Friedrich Merz je v nedeljo povedal, da se Nemčija ne bi smela udeležiti izbora za pesem Evrovizije na Dunaju, če bo Izrael izključen. Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki je organizatorka tekmovanja za pesem Evrovizije, bo novembra pripravila spletno srečanje, na katerem bodo odločali o sodelovanju Izraela na tekmovanju.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je Friedrich Merz v intervjuju za nemško javno televizijo ARD na vprašanje, ali naj bi se Nemčija v primeru izključitve Izraela s tekmovanja prostovoljno odpovedala sodelovanju, odgovoril, da bi to podprl. "Menim, da je škandal, da se o tem sploh razpravlja. Izrael sodi tja," so navedli njegove besede.

Nemčija bi lahko bojkotirala Evrovizijo, če na njej ne bo Izraela.
Nemčija bi lahko bojkotirala Evrovizijo, če na njej ne bo Izraela. FOTO: AP

Zaradi vojne na območju Gaze so že lani in predlani potekali protesti proti sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije. Letos je več držav, med njimi tudi Slovenija, Španija in Irska, opozorilo, da bi lahko bojkotirale naslednje tekmovanje, če bo sodeloval Izrael.

Preberi še Po Sloveniji z odstopom od sodelovanja na Evroviziji grozi vse več držav

V kratkem sporočilu, kjer Izrael po nedavnem poročanju dpa ni posebej omenjen, je EBU konec septembra potrdila, da je generalnim direktorjem vseh članic zveze poslala pismo, v katerem jih obvešča o izredni spletni seji generalne skupščine organizacije v začetku novembra, na kateri bo na mizi odločanje o sodelovanju.

Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA, ki je pridobila pismo EBU generalnim direktorjem, zveza v njem omenja "brezprimerno raznolikost mnenj" med članicami EBU in poudarja, da bo odločitev sprejeta z demokratičnim glasovanjem vseh članic.

Preberi še O usodi Izraela na Evroviziji bodo glasovale članice EBU

Kot še poroča dpa, imajo nacionalne radiotelevizije osrednjo vlogo pri Evroviziji, saj so te uradne predstavnice svojih držav.

Naslednje tekmovanje za pesem Evrovizije bo maja 2026 na Dunaju.

evrovizija nemčija izrael bojkot
Naslednji članek

Turške oblasti zaradi varnosti odpovedale koncert Robbieja Williamsa

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (64)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Blue Dream
06. 10. 2025 12.42
fant fant fantastično
ODGOVORI
0 0
natas999
06. 10. 2025 12.36
+2
haha
ODGOVORI
2 0
friderikdrugi
06. 10. 2025 12.34
+2
Možaku, ki je v Nemčiji več kot predsednik, ne morem reči, da mu kaj fali, lahko pa rečem, da se nekoliko čudno obnaša in govori...vsj za več kot pol nemcev in evropejcev....tako da..nič dobrega se nam ne piše....v družbi Orbana...Uršule...in podobnih patronov...
ODGOVORI
3 1
vlahov
06. 10. 2025 12.33
+0
Edino pravilno - Nemci vedo zakaj gre.
ODGOVORI
1 1
galeon
06. 10. 2025 12.32
+3
Ja pa jo bojkotirajte. Koga to briga. Brez židov ste propadla država. Edin orožarska industrija vaš še drži pokonci.
ODGOVORI
5 2
Pajo_36
06. 10. 2025 12.30
+2
Hahaha, akko je jasno ratalo, kam pes taco moli, dej Merz, mal začnite z glavo že delat enkrat, ne pa de sam prodajate meglo tmel v Bundestagu. Sej je jasno, kdo je v Netanjahujevem Democratic Alliance: CDU, AfD, naš SDS, Dodik, Vučić, HDZ....Desnica je ukradena s kapitalom in važn, da se pobija po svetu anede? Doma pa kaj, proti splavu, pa pr nas Primc .
ODGOVORI
3 1
Petur
06. 10. 2025 12.30
+2
ne Evrovizijo,nikogar v Evropo ni treba iz tiste Kristusove deželice...niti kot turista za dan dva!!!!!
ODGOVORI
3 1
Slovenec81
06. 10. 2025 12.30
+1
Naj jih imajo, a brez odraslih:).....enaki podpirajo enake
ODGOVORI
1 0
Salamandros
06. 10. 2025 12.29
+4
Nemci ponovno na strani genocida? :D
ODGOVORI
5 1
Kumul
06. 10. 2025 12.28
+2
Kdo našteje 5 nemških glasbenikov?
ODGOVORI
2 0
biggie33
06. 10. 2025 12.28
+4
Škandal je to, da Izrael nastopa na skoraj vseh evropskih tekmovanjih.. naj se udeležujejo azijskih tekmovanj, kamor tudi spadajo..
ODGOVORI
5 1
Mclaren
06. 10. 2025 12.23
+8
Sramota za tega merza!
ODGOVORI
11 3
vrtnar _
06. 10. 2025 12.23
+11
upam da slovenija ne bo nikoli več na evroviziji
ODGOVORI
11 0
vrtnar _
06. 10. 2025 12.24
+2
večinoma vseskozi pobiramo zadnje mesta
ODGOVORI
2 0
NeXadileC
06. 10. 2025 12.23
+3
Merz !? Pa on ves čas igra na blanko karte, in prepričuje vse, da ima full.
ODGOVORI
3 0
suleol
06. 10. 2025 12.22
+5
ce se dvignejo turki v nemciji vam nebo dobr
ODGOVORI
5 0
suleol
06. 10. 2025 12.21
+11
zarad mene ce jo danes ukinejo, 10% normalnih ni vec zal, o pesmih pa sploh ni vredno raspravlat
ODGOVORI
11 0
suleol
06. 10. 2025 12.21
+4
gole riti maske fant punca no tnx res
ODGOVORI
4 0
NeXadileC
06. 10. 2025 12.20
+3
😃😄😆😅🤣😂... kar naj...
ODGOVORI
3 0
devote
06. 10. 2025 12.18
+5
jokam se... ne nemci vi morate pa ostati, se jokam...
ODGOVORI
6 1
Petur
06. 10. 2025 12.18
+6
kdo bi se zaradi tega sekirali??kaj pa sploh politikantar po glasbi šari???
ODGOVORI
7 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256