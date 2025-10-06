'Če izključijo Izrael, bo Nemčija razmislila o bojkotu Evrovizije'

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je Friedrich Merz v intervjuju za nemško javno televizijo ARD na vprašanje, ali naj bi se Nemčija v primeru izključitve Izraela s tekmovanja prostovoljno odpovedala sodelovanju, odgovoril, da bi to podprl. "Menim, da je škandal, da se o tem sploh razpravlja. Izrael sodi tja," so navedli njegove besede.

Nemčija bi lahko bojkotirala Evrovizijo, če na njej ne bo Izraela.

Zaradi vojne na območju Gaze so že lani in predlani potekali protesti proti sodelovanju Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije. Letos je več držav, med njimi tudi Slovenija, Španija in Irska, opozorilo, da bi lahko bojkotirale naslednje tekmovanje, če bo sodeloval Izrael.

V kratkem sporočilu, kjer Izrael po nedavnem poročanju dpa ni posebej omenjen, je EBU konec septembra potrdila, da je generalnim direktorjem vseh članic zveze poslala pismo, v katerem jih obvešča o izredni spletni seji generalne skupščine organizacije v začetku novembra, na kateri bo na mizi odločanje o sodelovanju.

Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA, ki je pridobila pismo EBU generalnim direktorjem, zveza v njem omenja "brezprimerno raznolikost mnenj" med članicami EBU in poudarja, da bo odločitev sprejeta z demokratičnim glasovanjem vseh članic.