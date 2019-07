Če J. Lo ne bi izbrala Versacejeve obleke, danes morda ne bi poznali Google slikovnega iskanja

Se spomnite legendarne Versacejeve obleke, ki jo je na podelitvah grammyjev leta 2000 nosila Jennifer Lopez in zaradi katere je pravzaprav oživel iskalnik 'Google Image search'? Obleka je zdaj, skoraj 20 let kasneje, dobila svojevrstno repliko: športno obutev, pod katero sta svoj pečat pustili modni hiši Concepts in Versace. Izdelek je navdihnila, kdo drug, kot pa latino diva J. Lo.

Pisalo se je leto 2000, ko je latino divaJennifer Lopez na rdečo preprogo slavnostne podelitve grammyjev zakorakala v legendarni obleki modne hiše Versace in pritegnila tolikšno pozornost, da je povzročila revolucionaren napredek tudi na področju spletne tehnologije.

Versacejeva obleka, ki jo je Lopezova nosila leta 2000 na podelitvi grammyjev: če bi izbrala drugo obleko, morda danes ne bi poznali Google slikovnega iskanja FOTO: Profimedia

Lopezova je bila zaradi svojega izstopajočega videza osrednja zvezda večera, fotografije, posnete na rdeči preprogi, pa so kmalu krasile naslovnice številnih revij in tabloidov. O svečani obleki daljšega kroja, globokega dekolteja, lahkotnega materiala in čudovitih, smaragno-zelenih odtenkov, je bilo toliko govora, da so jo ljudje kmalu začeli iskati tudi na spletu. Približno takrat je Google predstavil nov vmesnik - slikovni iskalnik. V daljšem eseju, objavljenem na spletni strani Project Syndicate, je izvršni direktor Googla, Eric Schmidt, leta 2015 povedal: ''V tistem času je bila to najbolj priljubljena iskalna poizvedba, kar smo jih kdaj videli, mi pa ljudem takrat še nismo mogli dostaviti tistega, kar so iskali: J. Lo v Versacejevi obleki. Priljubjenost obleke in množično spletno iskanje le-te je obrodilo sadove v nastanku 'Google Image search'.''

Obleka, ki je povzročila premik na področju spletne tehnologije FOTO: Profimedia

Zdaj, skoraj dve desetletji kasneje, je ikonični vzorec smaragdnih odtenkov ponovno oživel, svojevrstno repliko pa je dobil v industriji obutve. Modni hišiConceptsin Versacesta namreč združili moči in ustvarili športne čevlje pod imenom The Concepts x Versace Chain Reaction. Ti so trenutno dostopni v prodajalnah omenjenih blagovnih znamk v Bostonu in New Yorku.

Le nekaj dni pred razkritjem novega modnega izdelka je podjetje Concepts na svoji uradni Instagram platformi delilo fotografijo J. Lo iz leta 2000 in jo pospremilo s kratkim in pomenljivim zapisom datuma: ''19. julij 2019.'' Nova modna obutev je, po pisanju tujih medijev, nastala kot poklon ob letošnji 20. obletnici od trenutka, ko je Lopezova v obleki izzvala tolikšno medijsko pozornost in kot posebno darilo v čast njenemu abrahamu, ki ga bo praznovala 24. julija letos.

V videoposnetku, objavljenem na spletni platformi YouTube, je Lopezova razkrila, da se je pred podelitvijo grammyjev leta 2000 v resnici odločala med dvema oblekama. Ker so bile podelitve tovrstnih svečanih nagrad vse do tistega leta popremljene s precej diskretnimi ter predvsem nikakor prosojnimi in močno dekoltiranimi oblačili, se je namreč bala, da bi s svojo modno izbiro utegnila pritisniti na napačne gumbe in postati tarča kritik. Njen stilist je bil naposled tisti, ki jo je potisnil izven njene cone udobja in jo potolažil z besedami, da je bila obleka zelene barve v preteklosti že prisotna na rdeči preprogi in da lahko vsaj glede barvnega odtenka odmisli vse zadržke, ki jih ima.

