'Če me Argentinci ali Španci potrebujejo, naj me pokličejo'

Sydney Sweeney je trenutno ena najbolj iskanih igralk v svetu zabavne industrije. V svoji karieri je kljub mladosti dosegla že veliko, nastopila ob boku legendarnih igralcev, trenutno pa navdušuje tako v različnih filmih kot tudi serijah. Nedavno pa je pokazala, da poleg igralskega premore tudi športni talent.
Mlada igralka je na družbenih omrežjih objavila posnetek, na katerem je pokazala svoje spretnosti z žogo. V duhu zaključka svetovnega nogometnega prvenstva je zapisala, da je pripravljena v današnjem finalu eni od ekip pomagati do zmage. "Za koga navijate ta konec tedna? Sporočite mi, če me potrebujete," je zapisala ob videu in se s tem ponudila kot igralka na zelenici reprezentanci Argentine ali Španije.
Zvezdnica se sicer poleg igre preizkuša tudi kot podjetnica, saj je v začetu letošnjega leta izdala svojo linijo spodnjega perila, za katero je model kar ona sama. Slovi namreč tudi kot ena najlepših igralk, ki nima težav z goloto, saj naj bi za prizore golote v seriji Evforija celo prosila sama. Obenem se rada izzivalno in pomanjkljivo oblečena postavi pred fotografski objektiv, s svojimi objavami pa pogosto le malo prepušča domišljiji.
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