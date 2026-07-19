'Če me Argentinci ali Španci potrebujejo, naj me pokličejo'

Sydney Sweeney je trenutno ena najbolj iskanih igralk v svetu zabavne industrije. V svoji karieri je kljub mladosti dosegla že veliko, nastopila ob boku legendarnih igralcev, trenutno pa navdušuje tako v različnih filmih kot tudi serijah. Nedavno pa je pokazala, da poleg igralskega premore tudi športni talent.

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Mlada igralka je na družbenih omrežjih objavila posnetek, na katerem je pokazala svoje spretnosti z žogo. V duhu zaključka svetovnega nogometnega prvenstva je zapisala, da je pripravljena v današnjem finalu eni od ekip pomagati do zmage. "Za koga navijate ta konec tedna? Sporočite mi, če me potrebujete," je zapisala ob videu in se s tem ponudila kot igralka na zelenici reprezentanci Argentine ali Španije.