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Tuja scena

'Če me Argentinci ali Španci potrebujejo, naj me pokličejo'

Los Angeles, 19. 07. 2026 14.12 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
sydney sweeney

Ne le, da je trenutno ena najbolj iskanih hollywoodskih igralk, ki navdušuje tako v filmih kot tudi serijah, igra očitno ni njen edini talent. Sydney Sweeney je v duhu zaključevanja svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo danes zvečer okronal novega prvaka, pokazala, da je spretna tudi na zelenici. Obenem se je pošalila, da je pripravljena na finalu pomagati eni od ekip do zmage.

Sydney Sweeney je trenutno ena najbolj iskanih igralk v svetu zabavne industrije. V svoji karieri je kljub mladosti dosegla že veliko, nastopila ob boku legendarnih igralcev, trenutno pa navdušuje tako v različnih filmih kot tudi serijah. Nedavno pa je pokazala, da poleg igralskega premore tudi športni talent.

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Mlada igralka je na družbenih omrežjih objavila posnetek, na katerem je pokazala svoje spretnosti z žogo. V duhu zaključka svetovnega nogometnega prvenstva je zapisala, da je pripravljena v današnjem finalu eni od ekip pomagati do zmage. "Za koga navijate ta konec tedna? Sporočite mi, če me potrebujete," je zapisala ob videu in se s tem ponudila kot igralka na zelenici reprezentanci Argentine ali Španije.

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Zvezdnica se sicer poleg igre preizkuša tudi kot podjetnica, saj je v začetu letošnjega leta izdala svojo linijo spodnjega perila, za katero je model kar ona sama. Slovi namreč tudi kot ena najlepših igralk, ki nima težav z goloto, saj naj bi za prizore golote v seriji Evforija celo prosila sama. Obenem se rada izzivalno in pomanjkljivo oblečena postavi pred fotografski objektiv, s svojimi objavami pa pogosto le malo prepušča domišljiji.

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