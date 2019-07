'Če se to res zgodi, naj me Cruise pokliče, da uniči Bieberja!'

Ni se še povsem polegel prah, ko je Justin Bieber na družbenih omrežjih na MMA borbo izzval legendarnega igralca Toma Cruisa . Četudi je Bieber nekaj dni po javnem pozivu borbo preklical in priznal, da se je šalil, se je potem oglasil predsednik UFC-ja Dana White z željo, da bi to borbo vendarle izvedli, saj bi bila po njegovem antologijska. Če se Cruise ne bi hotel spopasti, se je kot zamenjava zanj že ponudil tudi zafrkantski akrobat in "poklicni smeško" Steve-O .

A očitno gre zgodba naprej, saj se je zdaj kot trener Cruisu ponudil samBen Askren, Legenda UFC-jaa in prvak v veltrski kategoriji, ki spada v sam vrh rokoborcev. Prepričan je, da bi Cruise premagal 25-letnega Bieberja, saj je v odlični formi, ne glede na njegovih 57 let.

"Za Toma Cruisa je vsaj očitno, da je v življenju že nekaj dal skozi. Menda je odličen športnik, ne vem, če to drži, a to bi me zanimalo tako kot tudi vas. Naučil bi ga dvojni udarec z nogo in tako bi premagal to mevžasto rit," je prepričan Askren.

Da so pogovori o tem resni, je potrdil tudi White, ki je dejal, da je dobil klic "dveh velikih", prepričan pa je tudi, da bi"to bil največji plačljivi dogodek vseh časov". Če bi se to seveda v resnici zgodilo, kar pa resno dvomi. "Če se bi res zgodilo, me pokličite, takoj sem za," je še dejal White.