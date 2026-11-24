Stevie Wonder se že leta sooča z govoricami nevernikov, ki trdijo, da glasbenik v resnici sploh ni slep. Špekulacije so očitno znova prišle do zvezdnika, ki je do solz nasmejal poslušalce na enem izmed svojih nedavnih koncertov. "Če verjamete, da znam zares voziti avto ali da zares vidim, se usedite z mano v avto in bomo videli, kako se bo vse skupaj končalo," se je pošalil Wonder.

Govorice so se skozi leta širile na različne načine, od spletnih šal in memov do pravih teorij zarote, ki so jih širile celo nekatere znane osebnosti. Lionel Richie je v oddaji The Kelly Clarkson Show leta 2019 občinstvu zaupal, da je bil od nekdaj prepričan, da njegov dolgoletni prijatelj Stevie v resnici vidi. "Vse življenje sem preživel v prepričanju, da lahko vidi. Vem, da lahko vidi," se je pošalil in nato razkril nenavadno prigodo, ki naj bi njegovo prepričanje še dodatno utrdila.

Glasbenega kolega je Stevie Wonder namreč nekoč povabil k sebi domov, nato pa ga vprašal, ali bi se mu pridružil v avtomobilu, da bi skupaj poslušala novo pesem. Richie je privolil, a ga je legendarni glasbenik presenetil, ko je sedel za volan in začel vzvratno voziti po dovozu. "Zakričal sem: 'Stevie! Kaj počneš?' On pa mi je odvrnil: 'Ha, sem te dobil, kajne?'" je zgodbo opisal Richie.

K dvomom o njegovi slepoti niso pripomogli niti ostali njegovi slavni prijatelji, ki so skozi leta delili nenavadne anekdote. Nekdanji košarkarski zvezdnik Shaquille O'Neal je tako nekoč zatrdil, da ga je Wonder prepoznal, ko sta se skupaj peljala z dvigalom. Po njegovih besedah je glasbenik vstopil v dvigalo, ga pozdravil z besedami: "Kaj dogaja, Shaq?", nato pritisnil gumb za svoje nadstropje in izstopil. "To je resnična zgodba," je športni as v smehu dejal sodelavcem v oddaji Inside the NBA in dodal, da je takrat poklical vse, ki jih je poznal, da bi jim povedal, kaj se je zgodilo, vendar mu nihče ni verjel.

Slepote se je sicer pevec dotaknil že večkrat, tudi v svoji knjigi. "Resnica je, da sem oslepel kmalu po rojstvu. A to je bil pravzaprav blagoslov, saj mi je omogočilo, da svet vidim skozi prizmo resnice in drugačnega pogleda. Ljudi ne dojemam po njihovem videzu ali barvi kože, temveč po barvi njihovega duha," je povedal v svoji zvočni avtobiografiji The Wonder of Stevie. Kot je še razkril, je njegova mama po tem, ko je izvedela za njegovo slepoto, jokala prav vsako noč.