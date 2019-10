Ceca bo babica: sin pričakuje prvega otroka

Srbska pevka Svetlana Ražnatović Ceca bo spomladi postala babica. Kot piše srbski medij Blic, sta njen sin Veljko in partnerica Bogdana Rodić ožjemu krogu prijateljev in sorodnikov povedala, da je Bogdana v drugem mesecu nosečnosti.

Cecin sin Veljko, ki bo 10. decembra praznoval 23 let, je s svojo partnerico Bogdano v zvezi malo manj kot dve leti. Veljko, ki pred tem nikoli ni bil v resni zvezi, je svoje dekle mami predstavil že po nekaj tednih zveze. "Ko je spoznala Svetlano, ji je bilo sprva zelo nerodno, a se je kmalu sprostila. Pevka pa je bila navdušena nad njeno iskrenostjo. Najbolj ji je všeč, da je Bogdana pridna in da pomaga staršem v družinskem podjetju. Ceca to izjemno ceni, zato je Veljku svetovala, da naj pazi, kako se bo obnašal do nje, glede na to, da sama ve, da njen sin ni najbolj zvest moški," je neimenovani vir preteklo leto povedal srbskim medijem.