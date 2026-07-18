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Tuja scena

Ceca četrtič postala babica: Ni večje sreče na svetu

Beograd, 18. 07. 2026 10.31 pred 56 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
ceca

Dan po novici, da je njena hči Anastasija Gudelj rodila svojega prvega otroka, so srbski mediji ujeli tudi njeno mamo Ceco. Priljubljena pevka je z nasmehom na obrazu spregovorila, da je naziv babice, s katerim se je okitila že četrtič, največja sreča, ki jo lahko doleti. Obenem je še dodala, da se zato počuti bogata.

Anastasija Gudelj in njen mož Nemanja Gudelj sta se pred dnevi razveselila rojstva svojega prvega otroka, sina, ki sta mu izbrala ime Ilijan. Ko je novica o novem družinskem članu prišla v medije, je o svoji vlogi babice spregovorila tudi Anastasijina mama, Ceca. "Jaz sem bogata ženska. Ne obstaja večje bogastvo ali sreča, kot je rojstvo vnukov. Samo, da so lepi, zdravi, krepki - to je najpomembnejše," je povedala in dodala, da sta tako mali deček kot tudi njegova mamica odlično.

Ceca je pred dnevi že četrtič postala babica.
Ceca je pred dnevi že četrtič postala babica.
FOTO: Instagram

Novopečena starša zaradi nogometaševe kariere živita v Španiji, kjer je bila pred kratkim na obisku tudi priljubljena srbska pevka, a se je morala zaradi nastopa vrniti v domovino. "V Srbijo sem se vrnila 14. julija, ker sem mislila, da me bodo počakali, da nastopim v klubu. Njuna želja je bila, da se vrnem, ker sem celo leto posvetila sebi, da se odpočijem. Ona pa je rodila 15. julija," se je zasmejala o tem, da njen vnuk pač ni počakal, da se babica vrne.

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Na vprašanje, ali bo v Španijo odletela takoj po nastopu in ali jo tam čakajo, da skupaj proslavijo rojstvo četrtega vnuka, je odgovorila, da ima njen obisk drugačen namen. "Kakor želijo. Želim jim, da se dobro zabavajo in dobro proslavijo, jaz pa grem tja, da se bom družila s svojim vnukom," je poudarila.

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Po koncertu v enem najbolj znanih srbskih klubov je spregovorila tudi o tem, kako težko ji je bilo skrivati nosečnost svoje hčerke. "Nič nisem skrivala. Njuna želja je bila, da to ostane njuna zasebna stvar. Kar se mi zdi popolnoma v redu. Niti to ni bila skrivnost za moje bližnje in prijatelje, a so vsi spoštovali, da ne želita o tem govoriti javno. Ni malo ljudi vedelo, da je ona v drugem stanju. Enostavno so upoštevali njeno željo in ohranili to zase," je povedala in dodala, da je vesela, da novica vse do poroda ni prišla v javnost. "To je njun otrok in onedva odločata o tem," je zaključila.

Preberi še Cecina hči Anastasija se je z možem Nemanjo Gudeljem razveselila sina

Anastasiji in Nemanji se je z rojstvom sina izpolnila največja želja, saj sta si že dolgo želela ustvariti družino. Otroka sta pričakovala že pred leti, a je takrat prišlo do zapletov in 28-letnica je v petem mesecu nosečnosti spontano splavila. Zaradi pretekle izkušnje, ki je celotno družino zelo močno prizadela, je povsem razumljivo, da sta tokratno novico o pričakovanju naraščaja vse do poroda zadržala zase.

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KOMENTARJI3

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Realist46
18. 07. 2026 11.27
Sam res popravljena u nulo. Malo je pretiravala pri ustnicah ampak bo šlo čez
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0 0
MašaT
18. 07. 2026 11.24
Dobro popravljena babica, ni kej
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0 0
IskraLJ
18. 07. 2026 11.00
Lušna babica ni kej
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0 0
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