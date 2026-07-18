Ceca četrtič postala babica: Ni večje sreče na svetu

Anastasija Gudelj in njen mož Nemanja Gudelj sta se pred dnevi razveselila rojstva svojega prvega otroka, sina, ki sta mu izbrala ime Ilijan. Ko je novica o novem družinskem članu prišla v medije, je o svoji vlogi babice spregovorila tudi Anastasijina mama, Ceca. "Jaz sem bogata ženska. Ne obstaja večje bogastvo ali sreča, kot je rojstvo vnukov. Samo, da so lepi, zdravi, krepki - to je najpomembnejše," je povedala in dodala, da sta tako mali deček kot tudi njegova mamica odlično.

Ceca je pred dnevi že četrtič postala babica. FOTO: Instagram

Novopečena starša zaradi nogometaševe kariere živita v Španiji, kjer je bila pred kratkim na obisku tudi priljubljena srbska pevka, a se je morala zaradi nastopa vrniti v domovino. "V Srbijo sem se vrnila 14. julija, ker sem mislila, da me bodo počakali, da nastopim v klubu. Njuna želja je bila, da se vrnem, ker sem celo leto posvetila sebi, da se odpočijem. Ona pa je rodila 15. julija," se je zasmejala o tem, da njen vnuk pač ni počakal, da se babica vrne.

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Na vprašanje, ali bo v Španijo odletela takoj po nastopu in ali jo tam čakajo, da skupaj proslavijo rojstvo četrtega vnuka, je odgovorila, da ima njen obisk drugačen namen. "Kakor želijo. Želim jim, da se dobro zabavajo in dobro proslavijo, jaz pa grem tja, da se bom družila s svojim vnukom," je poudarila.

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Po koncertu v enem najbolj znanih srbskih klubov je spregovorila tudi o tem, kako težko ji je bilo skrivati nosečnost svoje hčerke. "Nič nisem skrivala. Njuna želja je bila, da to ostane njuna zasebna stvar. Kar se mi zdi popolnoma v redu. Niti to ni bila skrivnost za moje bližnje in prijatelje, a so vsi spoštovali, da ne želita o tem govoriti javno. Ni malo ljudi vedelo, da je ona v drugem stanju. Enostavno so upoštevali njeno željo in ohranili to zase," je povedala in dodala, da je vesela, da novica vse do poroda ni prišla v javnost. "To je njun otrok in onedva odločata o tem," je zaključila.