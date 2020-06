Ceca in njen sin Veljko pozitivna na koronavirus

Ceca in sin dobila koronavirus.

Kot poročajo srbski mediji, naj bi bila Svetlana in Veljko Ražnatović, Ceca in njen sin, pozitivna na koronavirus. Glasbenica je najprej opravila krvni test, ki ni pokazal prisotnosti covid-19, potem pa se je vseeno odločila še za test, kjer medicinsko osebje vzame bris iz nosa in grla. Drugi test je pokazal, da je Ceca pozitivna na koronavirus.

Virus je potrjen tudi pri njenem sinu Veljku, ki je pretekli teden dobil prvega sina, ki mu je nadel ime pokojnega očeta – Željka Ražnatovića, bolj znanegaArkana.