Ceca iz izolacije sporoča: Počutim se dobro in nimam nobenih simptomov

Kot smo poročali, sta Svetlana in njen sin Veljko Ražnatović pozitivna na koronavirus. Glasbenica je najprej opravila krvni test, ki ni pokazal prisotnosti covid-19, potem pa se je vseeno odločila še za test, kjer medicinsko osebje vzame bris iz nosa in grla. Drugi test pa je pokazal, da je Ceca vendarle pozitivna na koronavirus.

Sedaj se je odločila, da se javi iz izolacije. Na posnetku, ki ga je objavila na omrežju Instagram je sporočila, da se odlično počuti in da nima nikakršnih tegob, vezanih na diagnozo: ''Pozdrav vsem. Čutim potrebo, da nagovorim javnost in povem, da se počutim odlično, da se ne počutim bolna, počutim se popolnoma zdrava, nimam nikakršnih simptomov, čeprav sem pozitivna na koronavirus. Bog moj, zgodilo se je, kar se je pač zgodilo, če se ne bi preventivno testirala, ne bi niti vedela. Evo, v takšnem stanju sem in dalje se tako počutim.''

Srbska zvezdnica pa je v posnetku izrazila tudi svojo željo: ''Medije bi prosila, naj prenehajo širiti paniko in naj ne strašijo ta prestrašen narod. Ne morem živeti zaradi telefona in številnih klicev. Ne širite panike in ne strašite ljudi. Smatram, da je sedaj virus mnogo bolj oslabljen in da takšna panika ni potrebna. Saj, če bi bilo nasprotno, država ne bi dovolila javnega zbiranja, če bi bilo tako nevarno jih ne bi kar 25 tisoč gledalo nogometne tekme. Rada vas ima in pozdravlja vaša Ceca!''