Ceca pospremila hčer Anastasijo v zakon: Da bosta za vedno srečna

Svetlana Ražnatović – Ceca je oddala svojo hči Anastasijo . Njena 26-letna hči, ki je le nekaj dni pred poroko praznovala rojstni dan, je večno zvestobo obljubila srbskemu nogometašu Nemanji Gudlju , s katerim sta že kar nekaj let v zvezi. Po možu je mlada pevka zdaj prevzela tudi priimek in se po novem podpisuje kot Anastasija Gudelj.

Ob vstopu v novo poglavje njunega skupnega življenja jima je vse dobro zaželela tudi slavna srbska diva. "Da bosta za vedno srečna," je zapisala ob fotografijo, na kateri pozira z mladoporočencema. "Vsi smo zelo veseli in zelo smo se veselili tega dne! Želim jima, da se ljubita in spoštujeta ter da vse, kar življenje prinese, preživita v ljubezni," je za portal srpskainfo povedala Ceca.

Po poročanju srbskega Blica je poroka potekala v družinski vili v Beogradu v intimnem krogu. Šlo je zgolj za civilni obred, saj sta se zaljubljenca že julija lani cerkveno poročila. Sprva je bila poroka načrtovana v Španiji, kjer Nemanja igra za nogometni klub Sevilla, a sta se zaljubljenca očitno premislila. Poroka v domači Srbiji je bila namenjena družinskim članom in prijateljem, celotna vila pa je bila okrašena s cvetličnimi aranžmaji ter belimi in roza baloni. Mladoporočenca sta izbrala elegantno šestnadstropno torto, ki so jo krasile rože v modri, vijolični in roza barvi.