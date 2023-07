Ceca: Preseneča me, da je na mojih koncertih največ 25-letnikov

V svoji karieri je nanizala številne uspešnice, a sama priznava, da nekatere pesmi vseeno poje raje kot druge. "Za svojo dušo najraje zapojem pesmi iz albumov Gore od ljubavi ali Ljubav živi, ampak to ni toliko za koncerte. Kot veste, lahko vedno pojem balade, vendar moje občinstvo rado sliši tudi hitre pesmi," je iskreno povedala in dodala, da jo vedno znova preseneča, ko na koncertih sreča mlajše oboževalce. "Pred kratkim sem imela koncert v Srbiji in ko sem občinstvo vprašala, kdo vse pod odrom je rojen leta 1989, skoraj nihče ni odgovoril. Nato sem vprašala po letnici 1999 in občinstvo je ponorelo. Nad tem sem še danes presenečena, dobim kar kurjo polt," je ponosna na to, da tudi 25-letniki uživajo v pesmih, ki so nastale v 90. letih in začetku 21. stoletja.