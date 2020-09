Ceca Ražnatović: Estradniki so v velikih težavah

Kot je znano je pandmemija koronavirusa vplivala na trenutno dogajanje v svetu zabave, prizadela je številne glasbenike in umetnike, saj so odpovedani mnogi nastopi ali pa do angažmajev pevcev sploh ne prihaja. Zvezdnica je tako za srbske medije povedala: ''V Luzernu je vse mnogo bolj sproščeno. Zaščitne maske je potrebno nositi v zaprtih prostorih, na ulicah pa ne, vsi se sprehajajo svobodno. V Zürich je nekoliko drugače, pravila so strožja, verjetno so imeli porast števila okuženih. V vsakem primeru, meni je bilo dovolj že samo, da se povzpnem na oder in da končno občutim to energijo. To nam resnično manjka,''.