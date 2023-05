Cecina hčerka splavila: To je zelo boleč trenutek za vse nas

"Z vami sva delila veselo novico in bili ste z nama z vsem srcem, s čestitkami in sporočili. Hvala za to. Na žalost imam zdaj slabo novico, vendar veva, da bova imela vso vašo podporo in razumevanje, da o tem ne želiva govoriti. Na najino veliko žalost sva z Anastasijo izgubila otroka. To je za vse nas boleč trenutek, a najina ljubezen bo premagala tudi to," je zapisal srbski reprezentant Nemanja Gudelj na svojem profilu na Instagramu, ki je z Anastasijo Ražnatović pričakoval prvega otroka.