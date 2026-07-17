Cecina hči Anastasija se je z možem Nemanjo Gudeljem razveselila sina

Cecina hči Anastasija Gudelj se je z možem Nemanjo Gudeljem razveselila prvega otroka. Veselo novico je par, ki živi v Španiji, potrdil na družbenem omrežju, z rojstvom sina pa se jima je uresničila želja, da si skupaj ustvarita družino. Kot poročajo srbski mediji, se mama in dojenček počutita dobro, porod pa je potekal brez zapletov.