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Tuja scena

Cecina hči Anastasija se je z možem Nemanjo Gudeljem razveselila sina

Sevilja, 17. 07. 2026 09.56 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Anastasija Gudelj

Anastasija Gudelj, sicer hči srbske pevke Cece, se je razveselila sina. Novico je potrdila na družbenem omrežju, kjer je objavila fotografijo dojenčka, ob njej pa pripisala, da sta ga z možem, nogometašem Nemanjo Gudeljem, poimenovala Ilijan.

Cecina hči Anastasija Gudelj se je z možem Nemanjo Gudeljem razveselila prvega otroka. Veselo novico je par, ki živi v Španiji, potrdil na družbenem omrežju, z rojstvom sina pa se jima je uresničila želja, da si skupaj ustvarita družino. Kot poročajo srbski mediji, se mama in dojenček počutita dobro, porod pa je potekal brez zapletov.

Anastasija in Nemanja Gudelj sta se razveselila sina.
Anastasija in Nemanja Gudelj sta se razveselila sina.
FOTO: Instagram

Anastasiji je sicer vseh devet mesecev uspelo skrivati, da je v veselem pričakovanju, v Sevilli pa naj bi se že zbrali vsi člani družin Ražnatović in Gudelj, kjer bodo skupaj praznovali rojstvo novega člana, še poročajo srbski mediji.

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KOMENTARJI5

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ježevka123
17. 07. 2026 10.56
Ma kaj to je novica za na slovenski portal?
Odgovori
0 0
Spijuniro Golubiro
17. 07. 2026 10.55
Innnn?
Odgovori
0 0
JB2024
17. 07. 2026 10.15
Ful je dosegla sama s svojim delom.
Odgovori
+0
2 2
Observatore kita
17. 07. 2026 10.45
Fovšarija 😂
Odgovori
+1
1 0
JB2024
17. 07. 2026 10.50
Haha, pa res, zakaj je po tvoje ona pomembna osebnost, o kateri bi pisali mediji, celo tuji? Koliko ljudi dela veliko za družbo, pa se jih ne omenja, tu pa take.
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0 0
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