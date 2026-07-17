Cecina hči Anastasija se je z možem Nemanjo Gudeljem razveselila sina

Cecina hči Anastasija Gudelj se je z možem Nemanjo Gudeljem razveselila prvega otroka. Veselo novico je par, ki živi v Španiji, potrdil na družbenem omrežju, z rojstvom sina pa se jima je uresničila želja, da si skupaj ustvarita družino. Kot poročajo srbski mediji, se mama in dojenček počutita dobro, porod pa je potekal brez zapletov.
Anastasiji je sicer vseh devet mesecev uspelo skrivati, da je v veselem pričakovanju, v Sevilli pa naj bi se že zbrali vsi člani družin Ražnatović in Gudelj, kjer bodo skupaj praznovali rojstvo novega člana, še poročajo srbski mediji.
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