Cecina stilistka: Ali je Karleuša plačala za nastop na pariškem tednu mode?

Fotografije srbske glasbene dive Jelene Karleuše s pariškega tedna mode so pred tedni objavili vsi večji mediji, tako domači kot tudi tuji. Jelena se je namreč na koncu pariškega tedna mode kot manekenka sprehodila po modni brvi in tam spoznala kar nekaj svetovno znanih osebnosti, med drugim se je zbližala z Ronaldovo Georgino . Iz prvih vrst pa so jo spremljale največje hollywoodske zvezde.

To pa ni prvič, da se je Elena obregnila ob Jeleno in njen stil: "Uf, škandalozno. Ona ne bi dovolila, da v javnost pride njena fotografija in da ta ni obdelana. Grozljivo. Meni je ona generalno grozna. Že pred časom me je blokirala in hvala ji za to. Vedno ima objave, kot da je na OnlyFans, ona misli, da je Kanye West. Sramota. Sramota, da ona kot mama dveh deklic toliko reklamira Balenciago, ki velja za znano pedofilsko znamko," se je Nikolaeva pred meseci razburila v oddaji Stevana Radivojevića, ki pa je tudi Cecin frizer.

Sicer srbski portal Kurir piše, da je Jelenina ekipa za stike z javnostmi povedala, da nima smisla, da bi Jelena izjavo komentirala. A Jelena kot Jelena je zadevo vzela v svoje roke in Elenine besede komentirala na svoji Instagram zgodbi. Zapisala je: "Čutim potrebo po odzivu. Jasnem in glasnem odzivu. Čeprav me je ta nepomembna oseba želela užaliti s komentarjem, da me je primerjala s transspolno osebo, mene to nikakor ne prizadene. Imam ogromno transspolnih prijateljev in prijateljev, ki so del skupnosti LGBTQ+. Primerjanje z njimi meni ni žaljivo. Tudi če bi bila transspolna, bi hodila z visoko dvignjeno glavo. Težko je biti Jelena Karleuša, ker sem tarča vsake smeti ... A biti transspolna oseba je na Balkanu še vedno veliko, veliko težje. A najtežje je biti dober človek. Mimogrede: šokirana sem, da Ceca nekomu dejansko plača, da je videti tako. Zdaj vidimo, kdo te ureja. Naj ostane zdrava in naj dela še dolgo."