Ceco na koncertu izžvižgali: Žal mi je, če je to dejanje koga prizadelo

Srbska pevka Ceca se je med koncertom v Velesu v Severni Makedoniji pred pettisočglavo množico ogrnila z bolgarsko zastavo, namesto z zastavo države, v kateri je nastopila. S tem je izzvala veliko reakcijo občinstva. Zbrani so jo namreč izžvižgali, zato je pevka zapustila oder in začasno prekinila nastop.

Kot poroča srbski portal Kurir, naj bi šlo za nepremišljeno potezo s strani pevke, ki da s tem ni želela razburiti občinstva. V odzivu je zjutraj to poudarila tudi zvezdnica. "Ni skrivnost, da vedno z veseljem sprejmem vsako zastavo iz občinstva, saj je to moje občinstvo, moji ljudje. Povezuje nas ljubezen do glasbe, ne glede na to, od kod kdo prihaja," je začela svoj zapis.

"Žal mi je, če je to dejanje koga prizadelo - to res ni bil moj namen, še posebej pa ne prizadeti ali užaliti gostiteljev. Verjamem, da to veste," je še dejala in se zahvalila za lep večer. Kot poročajo mediji, se je Ceca po dogodku vrnila na oder in zaključila dveurni koncert.

Bolgarija in Severna Makedonija sta že desetletja v sporu. Bolgarija z najrazličnejšimi zahtevami med drugim otežuje vstop Severne Makedonije v Evropsko unijo. Dlje časa so namreč blokirali začetek pristopnih pogajanj zaradi vprašanj, povezanih z jezikom, identiteto in kulturo.