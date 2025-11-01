Svetli način
Tuja scena

Ceco na koncertu izžvižgali: Žal mi je, če je to dejanje koga prizadelo

Veles, 01. 11. 2025 11.38 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
20

Ceco so med koncertom v Severni Makedoniji izžvižgali, saj se je ogrnila z bolgarsko zastavo. "Žal mi je, če je to dejanje koga prizadelo - to res ni bil moj namen, še posebej pa ne prizadeti ali užaliti gostiteljev. Verjamem, da to veste," je v odzivu zapisala pevka.

Srbska pevka Ceca se je med koncertom v Velesu v Severni Makedoniji pred pettisočglavo množico ogrnila z bolgarsko zastavo, namesto z zastavo države, v kateri je nastopila. S tem je izzvala veliko reakcijo občinstva. Zbrani so jo namreč izžvižgali, zato je pevka zapustila oder in začasno prekinila nastop.

Kot poroča srbski portal Kurir, naj bi šlo za nepremišljeno potezo s strani pevke, ki da s tem ni želela razburiti občinstva. V odzivu je zjutraj to poudarila tudi zvezdnica. "Ni skrivnost, da vedno z veseljem sprejmem vsako zastavo iz občinstva, saj je to moje občinstvo, moji ljudje. Povezuje nas ljubezen do glasbe, ne glede na to, od kod kdo prihaja," je začela svoj zapis.

"Žal mi je, če je to dejanje koga prizadelo - to res ni bil moj namen, še posebej pa ne prizadeti ali užaliti gostiteljev. Verjamem, da to veste," je še dejala in se zahvalila za lep večer. Kot poročajo mediji, se je Ceca po dogodku vrnila na oder in zaključila dveurni koncert.

Bolgarija in Severna Makedonija sta že desetletja v sporu. Bolgarija z najrazličnejšimi zahtevami med drugim otežuje vstop Severne Makedonije v Evropsko unijo. Dlje časa so namreč blokirali začetek pristopnih pogajanj zaradi vprašanj, povezanih z jezikom, identiteto in kulturo.

ceca nastop bolgarija severna makedonija
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
misko5lin
01. 11. 2025 13.25
To je tako, če si analfabet.
ODGOVORI
0 0
orthodox rs
01. 11. 2025 13.12
+3
Novice iz Srbije in okolice-udarne, clovek kar ne verajme, da nismo srbi ravno priljubljeni...
ODGOVORI
3 0
Birba
01. 11. 2025 13.09
-2
Kaj ko pa ima prazno glavo!!!!!
ODGOVORI
0 2
Janez23
01. 11. 2025 13.07
+1
Ceca, pridi v Slovenijo, tu te ne bo nihče izžvižgal razen, če se boš ogrnila s slovensko zastavo.
ODGOVORI
1 0
biggbrader
01. 11. 2025 12.54
-1
Ženske in pplitika. Delajo samo razdor.
ODGOVORI
1 2
daedryk
01. 11. 2025 12.47
+3
zakaj ni sla v novi sad z grsko zastavo.
ODGOVORI
5 2
marjanovic.drazen
01. 11. 2025 12.26
+2
Ko se druzijo z Bolgari srbi govorijo proti Makedoniji, ko so z Makedonci govorijo proti Bolgariji, ko so z Grki govorijo proti enim in drugim. Najbolj zahrbten narod
ODGOVORI
8 6
marjanovic.drazen
01. 11. 2025 12.27
+0
Na koncu se zgodi to, da niti ne vejo vec za koga so
ODGOVORI
5 5
biggbrader
01. 11. 2025 12.55
+0
Najbolj so obrajtali Slovence, dokler so živeli na naš račun in nam kradli carine.
ODGOVORI
3 3
orthodox rs
01. 11. 2025 13.10
+2
drazen mali drazencek, kako tebe nekje boli, ve se kje so taki, ki ne marajo nikogar, razn sebe..
ODGOVORI
2 0
misko5lin
01. 11. 2025 13.24
Bogi si. Vi še vedno mislite, da ste najboljši, najbolj pametni in oh in sploh... Korupcija in lenoba sta vam pa tako in tako glavni preokupaciji.
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1921539
01. 11. 2025 12.24
+0
ce si bedast,si bedast.Ni pomoci
ODGOVORI
2 2
Da se mene pita..
01. 11. 2025 12.22
+4
Glavo ima samo za striženje.
ODGOVORI
6 2
Killing of Hind Rajab
01. 11. 2025 12.13
+3
zelo neokusno...in zakaj se ni ogrnila v makedonsko zastavo...?
ODGOVORI
5 2
Glavni_Baja
01. 11. 2025 12.13
+7
še ena vučićeva ✂🐑🐏
ODGOVORI
9 2
sivabrada
01. 11. 2025 12.09
+0
Fajonka,ki je sedela pod slovaško zastavo namesto pod slovensko ,se še zmenila ni zato.
ODGOVORI
5 5
poper00
01. 11. 2025 12.17
+7
Janša je na Tompsonovem koncertu prepeval nacionalistične pesmi druge države pa se še zmenil ni za to.
ODGOVORI
9 2
IskraLJ
01. 11. 2025 12.08
+3
Seveda, saj tam je polovica albijev, ki jih vse moti.
ODGOVORI
8 5
marjanovic.drazen
01. 11. 2025 12.25
-1
Ne, na koncertu je blo 99% Makedoncev ki so smrtno skregani z Bolgari. A srbi se delajo prijatelji z vsemi a v resnici so hinavci
ODGOVORI
4 5
Glavni_Baja
01. 11. 2025 12.28
-1
marjanović/✂🐑🐏 on 🔥🔥🔥
ODGOVORI
2 3
