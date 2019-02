Čednega igralca je bilo sram, ker ni bil nominiran za najboljšega režiserja

44-letni Bradley Cooperje s svojo vlogo v filmu Zvezda je rojena prejel največje število nominacij za oskarja v svoji celotni filmski karieri. Nominiran je bil v kategoriji za najboljšega igralca, najboljšo priredbo scenarija in najboljšo sliko. Čeprav je Cooper tokrat poprijel tudi za režisersko taktirko in ustvaril svoj prvi režijski prvenec, pa ni prejel nominacije za najboljšega režiserja. Cooperjeva Zvezda je rojena je pravzaprav četrta priredba, ki je prišla na velike ekrane: prvič je bil film predvajan leta 1937 z Janet Gaynor in Fredericom Marchom v glavnih vlogah, leta 1954 sta v drugi različici filma v glavnih vlogah zaigrala Judy Garland in James Mason, leta 1976 pa sta bila zvezdi filma Barbara Streissand in Kris Kristofferson.

Cooperjeva soigralka, Lady Gaga, je prejela dve nominaciji za oskarja in sicer za najboljšo igralko in najboljšo pesem (Shallow), ki je nastala v sodelovanju z Markom Ronson, Anthonyjem Rossomandom, Andrewom Wyattom in Benjaminom Riceom.

44-letnik je nedavno nastopil v pogovorni oddaji, ki jo je vodila Oprah Winfrey in prvič spregovoril o občutkih, ki so ga spremljali, ko je izvedel, da ni bil nominiran v kategoriji za najboljšega režiserja. ''Bilo me je sram. V trenutku, ko mi je Nicole Caruso, moja založnica, poslala sporočila, v katerem me je obvestila, v katerih kategorijah sem bil nominiran za oskarja in mi čestitala ... Me nihče ni seznanil s 'slabo novico'. Sram me je bilo, ker nisem prejel nominacije za najboljšega režiserja. Počutil sem se, kot da svojega dela nisem dobro opravil.''