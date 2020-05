CeeLo Green upa, da bo ob koncu karantene 20 kilogramov lažji

Pevec in glasbeni producent si želi nekaj narediti za svoje telo in zdravje, zato se je odločil, da bo v času karantene pazil pri prehrani ter se podal v naravo. Pravi, da mu nov režim ustreza in upa, da bo dosegel svoj cilj in se iz samoizolacije med ljudi vrnil znatno lažji in v boljši formi.

Thomas DeCarlo Callaway, v glasbenih krogih bolj znan kot CeeLo,dneve v karanteni preživlja z zaročenko Shani, ki mu pri novi odločitvi stoji ob strani.''Zagotovo želim in se trudim jesti bolj premišljeno, sestavine in obroke s pomočjo partnerice in njene podpore izbiram z glavo,'' je povedal 44-letni glasbenik. ''Če bo šlo vse po načrtih in se bo razpletlo tako, kot si želim, bom iz karantene prišel približno 15 do 20 kilogramov lažji,'' je napovedal končni rezultat preobrazbe. icon-expand Cee Lo se je odločil, da nezdravim navadam naredi konec prav v času karantene. FOTO: Profimedia Zvezdnik, ki ga poznamo tudi kot enega od sodnikov v ameriškem glasbenem šovu The Voice, se je odločil v svojo vsakodnevnico vnesti tudi nekaj gibanja: ''Na srečo živimo na ranču v zvezni državi Georgia, ki ga obdajajo večje površine. Vsak dan lahko prehodim kar nekaj kilometrov in sem še zmeraj znotraj meja lastnega posestva in s tem ne kršim pravil karantene. Prva stvar, ki sem jo z zasluženim denarjem želel kupiti, je bila velik ranč.'' icon-expand Ob strani mu stoji zaročenka, ki njegovo odločitev podpira. FOTO: Profimedia Pevec se je v času med pandemijo v izolaciji posvetil tudi zaključevanju svojega novega albuma z naslovom CeeLo Green is Thomas Callaway, ki bo izšel 26. junija. V videospotu, ki bo pospremil izid nove pesmi z albuma, pa se je odločil uporabiti kar posnetke, ki so jih oboževalci posneli med bivanjem v karanteni.