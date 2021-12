Celeste: 'kraljica komedije', ki poustvarja zvezdniške fotografije

Celeste Barber je 'avstralska kraljica komedije', ki na Instagramu na zabaven način poustvarja fotografije, ki jih zvezdniki objavljajo na družbenih omrežjih. Na svojem profilu, kjer ima kar 8,5 milijona sledilcev, se opisuje kot igralka, komičarka in pisateljica. Večmilijonsko bazo oboževalcev si je Celeste pridobila z izvirnim smislom za humor, ki temelji na zelo preprosti premisi. Izbere si fotografijo določenega zvezdnika, na kateri ta ponavadi zelo resno ali drzno pozira, ona pa fotografijo poustvari s pomočjo vsakdanjih rekvizitov.

Skoraj ni zvezdnice, ki se je Celeste ne bi lotila, njen seznam je namreč po šestih letih delovanja zelo dolg: Kim Kardashian, Lady Gaga, Miley Cyrus, Gwyneth Paltrow, Beyonce, Rihanna, Jennifer Lopez, Bella Hadid, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski in številne druge. Pri tem ne gre zgolj za dober primer parodije, ampak njene objave kažejo realnost, ki se skriva za nerealnimi življenjskimi slogi in lepotnimi standardi slavnih.

39-letna komičarka je s pomočjo parodij zvezdniških fotografij razkrila tudi dvojna merila družbenega omrežja Instagram. Lani je namreč poustvarila razgaljeno fotografijo manekenke Candace Swanepoel, tej pa je Instagram nato prepovedal objavo, saj naj bi kršila njihova pravila, medtem ko izvirna fotografija manekenke Victoria's Secret ni bila cenzurirana. Ko je zadeva razburila javnost, se je Instagram opravičil, češ da je šlo za napako, ki so jo že odpravili.

V intervjuju za Grazio je avstralska vplivnica dejala, da si nikoli ni predstavljala, da bo tako uspešna: "Ko sem začela fotografije objavljati na Instagramu, sem vedela, da so smešne. Vedela sem, da bodo ljudem všeč, ampak nisem si mislila, da bom imela več kot osem milijonov sledilcev. Menila sem, da se me bodo do sedaj že naveličali, da bom jaz naveličana." Spodaj si lahko ogledate nekaj najbolj priljubljenih del Instagram zvezdnice.

Celeste kot igralka Elizabeth Moss: namesto tančice si je na glavo poveznila kar nogavico.