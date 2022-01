Celine Dion čestitala sinu za 21. rojstni dan

"Rene-Charles, 21 let sanj je že minilo. Dala sva ti življenje, najlepša hvala, da si nama podaril najlepše darilo – postati tvoja starša," je zapisala pevka. "Od tistega dne naprej te s ponosom opazujem med odraščanjem, tvoja inteligenca, velikodušnost, pogum in občutljivost pa me zmeraj znova ganejo. Pripeljala sva te iz svojih sanj in te ob tem držala za roko. Nadaljuj z raziskovanjem življenja, predvsem pa poslušaj svoje srce in vedi, da imaš vedno najino ljubezen. Sedaj se lahko uresničijo tvoje sanje. Vse najboljše, Rene-Charles! Uživaj, dragi moj. Obožujemo te," je še zapisala in pod voščilo podpisala tudi svojega pokojnega moža in njuna 11-letna dvojčka Nelsona in Eddyja.