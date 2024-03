Celine Dion delila fotografijo s sinovi in se zahvalila za podporo

"Kot mnogi od vas veste, so mi jeseni 2022 diagnosticirali sindrom togega telesa (SPS). Poskus premagati to avtoimunsko motnjo je bila ena najtežjih izkušenj v mojem življenju, vendar sem še vedno odločena, da se nekega dne vrnem na oder in zaživim čim bolj normalno življenje. Globoko sem hvaležna za ljubezen in podporo mojih otrok, družine, ekipe in vseh vas," je zapisala 55-letnica in dodala, da z objavo želi pokazati svojo podporo vsem, ki se soočajo z omenjeno boleznijo. "Želim, da veste, da zmorete! Mi zmoremo!" je zaključila sporočilo in dodala enako besedilo v francoščini.