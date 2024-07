Celine Dion je na olimpijskih igrah nastopila že leta 1996

OGLAS

Celine Dion se je zmagoslavno vrnila na otvoritveni slovesnosti poletnih iger 2024, vendar to ni prvič, da je bila pevka v središču pozornosti olimpijskih iger. Leta 1996 je pela na otvoritveni slovesnosti poletnih iger 1996 v Atlanti. Takrat je imela komaj 28 let in šele leto po tem je izšel njen hit My Heart Will Go On iz filma Titanik. Pesem The Power Of The Dream ki, so jo napisali David Foster, Linda Thompson in Babyface posebej za igre v Atlanti, spominja na močne balade tistega obdobja. Tedaj je nosila bleščeč top z izrezom v obliki črke v in dolgo krilo, pričesko pa je imela urejeno po trendih takratne mode.

Celine Dion FOTO: AP icon-expand

Leto 1996 je bilo izjemno leto za Dionovo, ki je že bila poznana kot svetovna super zvezda. Tistega leta je izdala svoj četrti studijski album Falling Into You, ki je vključeval pesmi: Because You Loved Me, It's All Coming Back to Me Now in priredbo pesmi All By Myself. Vse so dosegale vrhove glasbenih lestvic.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči