Celine Dion: Laganje bi mi predstavljalo preveliko breme

OGLAS

Celine Dion se je odločila, da bo z javnostjo delila več podrobnosti o svoji diagnozi in življenju po njej. Pevka je nedavno gostovala v oddaji Today, ki jo vodi Hoda Kotb, kjer je spregovorila tudi o tem, kako se je sama spoprijela z boleznijo in priznala, da najprej o tem ni želela govoriti, saj je želela v zasebnosti najprej razumeti, kaj se dogajaj z njenim zdravjem.

Celine Dion FOTO: Profimedia icon-expand

"Kaj ste želeli, da povem? Da imam kaj? Nisemo vedeli, kaj se dogaja," je povedala 56-letna zvezdnica, ki je simptome začela opažati leta 2008 med njeno svetovno turnejo Taking Chances. Javnosti je diagnozo razkrila šele decembra 2022, ko je na družbenem omrežju Instagram objavila video, v katerem je sporočila, da mora zaradi zdravstvenih razlogov prestaviti preostanek napovedanih koncertov. "Nisem si vzela časa, da bi se ustavila in ugotovila, kaj se dogaja," je povedala voditeljici in dodala, da so se prvi simptomi začeli kazati že, ko se je njen pokojni mož Rene Angelil zdravil zaradi raka grla. "Tudi moj mož se je takrat boril za svoje življenje. Morala sem vzgajati otroke in zato sem skrivala. Skušala sem biti junakinja," je iskreno priznala.

Kot je še povedala v oddaji, je morala po diagnozi najprej sama predelati svoja čustva: "Čutiti, da me telo zapušča, a se hkrati oklepati svojih sanj," je povzela Dion in delila svoje strahove, ki so jo takrat obdajali. A sčasoma je čutila, da mora javnosti zaupati in razkriti, kaj se dogaja: "Tega ne morem več početi. Laganje bi mi predstavljajo preveliko breme in lagati ljudem, ki so me postavili na to mesto, tega preprosto nisem več mogla." Dobitnica petih grammyjev je spregovorila tudi o tem, kakšne posledice je bolezen pustila na njenih glasilkah: "Občutek je, kot da te nekdo duši. kot da nekdo stiska tvoje grlo." Zvezdnica je nato demonstrirala, kako zveni njen glas, nato pa dodala, da ima včasih občutek, da je zaradi togote priklenjena na eno mesto. "Občutek imam, da bodo moja stopala ostala na istem mestu. Čeprav imam mišične krče, se moje noge ne premaknejo. Imela sem zlomljena rebra, saj se zaradi močnih krčev lahko zlomijo," je razkrila.