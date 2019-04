Duhovnik ostro kritiziral kolekcijo otroških oblačil, ki jih je lansirala Celine Dion

Esseff je kot problematične izpostavil potiske z nekaterimi, kot je dejal, ''satanističnimi elementi.'' Na oblačilih so namreč majhne lobanje, križi in napis ''New Order.'' A to še ni bilo tisto, kar je sodu izbilo dno: njegovo trditev o glasbeničini povezanosti s satanizmom je spodbudilo dejstvo, da je ustvarila oblačila, s katerimi se je ognila definiranju spola. Po duhovnikovem mnenju naj bi takšna oblačila privabljala demone. ''To je zagotovo satanizem,'' ''Ljudje v ozadju nastanka te kolekcije spodbujejo otroke k nepokorščini,'' ''Hudič je lažnivec in tu so prisotne velike laži,'' ''To je bilo ustvarjeno za denar in posledica tega je delitev ... Vse to je hudičevo delo.'' To je le nekaj komentarjev, ki jih je Esseff, sicer samooklicani izganjalec hudiča, podal o glasbeničini kolekciji otroških oblačil.