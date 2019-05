'Moje življenje se je znova začelo pri petdesetih'

"Moje življenje se je začelo na novo pri petdesetih. Počutim se srečno, počutim se čudovito. Pomislila sem, očitno sem nekaj nardila prav, da se mi to dogaja,"je za revijo Elle svoje počutje in razmišljanje opisala 51-letna superzvezdnicaCeline Dion.

Dionova se je razgovorila o svojem življenju in izgubi, ki jo je doživela po izgubi moža in menedžerja Reneja Angelila, ki je leta 2016 umrl zaradi raka na grlu. Priznala je, da si želi iti naprej z življenjem in živeti življenje na polno, a se še vedno uči, kako sprejeti nov pristop in pogled na življenje.

"Dosegla sem točko v življenju, ko lahko sama sebi dovolim, da sprejemam svoje odločitve in izbiram po svoje. Odkrivam samo sebe, bolj in bolj. Sem ženska, ki se sooča s svojo usodo, sem polna energije in ljubim življenje. Nikoli ni prepozno začeti,"je optimistično priznala.

Po moževi strani ima 18-letnega sina Reneja-Charlesa ter njuna osemletna dvojčka NelsonainEddyja, sicer pa si želi, da bi bila zgled tudi drugim ženskam, da bi postale bolj osvobojene. "Tudi drugim ženskam sporočam, da naj se cenijo, da so močne, kar je zelo pomembno. In ne smejo se omejevati," je prepričana pevka.