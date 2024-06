Celine Dion na koncertu Stjepana Hauserja: To sem dolgo čakal

Celine Dion je držala obljubo in se vrnila. Po razkritju diagnoze togega telesa, ko je zaradi kršenja mišic morala odpovedati številne nastope in se za nekaj časa celo umaknila iz javnosti, se je zdaj znova začela udeleževati raznih dogodkov. Po nedavni premieri svojega novega filma I Am: Celine Dion , je zdaj skupaj s sinovi obiskala koncert Stjepana Hauserja v Las Vegasu.

Zvezdnico so seveda opazili že takoj ob prihodu v dvorano, ko se je prebijala do svojega sedeža, kasneje pa so jo navdušeni oboževalci ujeli tudi ob poplesavanju na svetovno znane uspešnice, ki jih je iz svojega instrumenta izvabil znani Hrvat. Med drugim je zaigral tudi njeno z oskarjem nagrajeno uspešnico My Heart Will Go On. Celine je uživala tudi v številnih drugih pesmih, med pesmijo Hallelujah pa celo potočila kakšno solzo.