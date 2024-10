Celine Dion na prvem dogodku po olimpijskih igrah govorila o upanju

Pevka Celine Dion je ob podelitvi nagrade Spirit of Life Award na prireditvi Spirit of Life Gala City of Hope 2024 z zbranimi delila pomembne besede. Med svojim govorom je dejala, da center za biomedicinsko zdravljenje nosi pravo ime, saj opravlja veliko več kot le pomembne raziskave, ki vodijo do novih zdravljenj. Po pevkinih besedah osebje centra zagotavlja oskrbo ljudem v času njihove največje stiske v najtežjih in najzahtevnejših trenutkih njihovega življenja.

"To je tako pomembno," je dejala zvezdnica, katere mož je leta 2016 umrl po bitki z zahrbtno boleznijo. "(Center, op.a.) zagotavlja najdragocenejšo sestavino, daje upanje. In vem, kako pomembno je to." Pevka je poudarila, da sta med izzivi ohranjanje upanja in pozitivnost bistvenega pomena.

"Vem, da se v naših čudovitih življenjih, polnih družine, veselja in ljubezni, lahko znajdemo tudi pred ogromnimi izzivi, velikimi preizkušnjami glede vere in moči. Mnogim od nas, ki to kdaj doživimo, je v veliko veselje, da se nocoj zberemo skupaj z vsemi v tej sobi, da naredimo vse, kar je v naši moči, da pomagamo širiti ta veliki dar upanja."

Celine Dion se je javnega dogodka nazadnje udeležila v poletnih mesecih, ko je nastopila na odprtju olimpijskih iger v Parizu. Zvezdnica se namreč sooča z lastno bitko z zdravjem, diagnosticirali so ji neozdravljivo in redko nevrološko motnjo, imenovano sindrom otrdelosti.