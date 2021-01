Celine Dion: Ne mine dan, ko ne bi pomislili nate

Kanadska pevka megahita My Heart Will Go On, 52-letna Celine Dion, še vedno žaluje za svojim možem Renejem Angelilom, ki je januarja 2016, v starosti 73 let, izgubil dolgo in mučno bitko z rakom. Ob peti obletnici smrti se mu je poklonila s čustvenim zapisom.

Mož in dolgoletni menedžer Celine Dion, Rene Angelil, je umrl pred petimi leti. Priljubljena pevka je v njegov spomin objavila čustven zapis, s katerim je pokazala, da bo njena ljubezen do pokojnega soproga vedno živela. "Rene, minilo je že pet let ... Ne mine dan, ko ne bi pomislili nate. Zdaj se bolj kot kdaj koli prej obračamo nate, da nas vodiš, varuješ in še naprej paziš na nas. In molimo, da boš s svojo ljubeznijo zaščitil ves svet, predvsem pa tiste, ki se v teh težkih časih soočajo z zelo groznimi situacijami. Za vedno boš del naših življenj. Radi te imamo, Celine, René-Charles, Nelson in Eddy,"je zapisala na Instagramu, zraven pa objavila črno-belo fotografijo sebe in moža, ki se držita za roke, v ozadju pa se razprostira ocean. Celine in Rene sta se poročila leta 1994, imata pa tri sinove,Reneja-Charlesa ter dvojčka Nelsona in Eddyja.Priljubljena pevka je sicer našla način, kako svojega moža še naprej obdržati v svojem življenju – med drugim tudi z repliko njegove roke. Pred vsakim nastopom ima namreč poseben ritual: "Vsak večer, preden začnem z nastopom, stisnem moževo roko in potrkam po lesu," je dejala pevka v pogovoru za revijo Stellar februarja 2018."Tudi zdaj, ko ga ni več, se še vedno pogovarjam z njim."