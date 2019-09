Celine Dion ne želi, da bi si Drake vtetoviral njen obraz

Raper Drake ima na svojem telesu že kar nekaj tetovaž, med njimi tudi skupino The Beatles , igralca Denzela Washingtona in pevko Aaliyah . Pred nekaj leti pa naj bi izrazil željo, da bi svojim tetovažam dodal še obraz glasbenice Celine Dion .

Celine je bila gostja na enem od kanadskih radijev, kjer so jo vprašali, katerega zvezdnika bi si vtetovirala, če bi morala izbrati enega. Ona pa je zgrabila priložnost in nagovorila Draka: "Prosim Drake, zelo te imam rada. Ti lahko nekaj povem? Ne naredi tega."

"Lahko mi napišeš ljubezensko pismo, mojim otrokom lahko pošlješ svoje avtograme, lahko nas obiščeš in imamo skupaj kosilo ali večerjo. Lahko gremo na pijačo, lahko pôjeva skupaj. Karkoli želiš ... Lahko govorim s tvojo mamo," je v obupu naštevala možne rešitve, potem pa je pokazala na svoj obraz in dejala: "To ne služi denarja. Moj obraz ne bo postajal nič lepši, zato si ga prosim ne vtetoviraj. Če boš to storil, si raje naredi nepravo tetovažo, če si boš kasneje slučajno premislil."

Drake se na pevkine prošnje še ni odzval.