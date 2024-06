Celine Dion o bolezni: Te simptome sem ignorirala 17 let

Celine Dion je v velikem intervjuju za Vogue spregovorila o svojem zdravju. Pevka v teh dneh predstavlja dokumentarec I Am: Celine Dion, ki bo izšel 25. junija, kot je znano, pa se že več let spopada s simptomi togega telesa, redke nevrološke bolezni, za katero je značilna postopoma naraščajoča togost mišic, ki se enakomerno širi skozi sistem mišic, kar prej ali slej vodi v sistemsko togost mišic.

Pevka Celine Dion bo o svoji bolezni in soočanju z njo spregovorila v novem dokumentarnem filmu z naslovom I AM: Celine Dion. Zvezdnica, ki je zaslovela s pesmijo My Heart Will Go On, pa je že v napovedniku razkrila, da je težave najprej začutila pri nadzorovanju glasu, saj je ob petju visokih tonov zaznala krčenje mišic.

Celine Dion je spregovorila o svoji bolezni. FOTO: Profimedia icon-expand

"Upam, da dokumentarni film ne bo prestrašil ljudi, ampak jih osveščal. Potrebovala sem 17 let. Prosim, ne čakajte tako dolgo," je dejala. Leta 2008 je Dionova opazila, da je z njenim zdravjem nekaj narobe. "Čutila sem težave pri nadzoru svojega glasu. Pela sem visoke tone, nato pa se je moj glas začel krčiti. Šla sem k zdravniku, pregledali so mi glasilke in rekli, da so otekle," je povedala. Nadaljevala je kot običajno, nato pa ugotovila, da ima težave z gibanjem. "Morala sem se nasloniti na stvari," se je spominjala. Šele leta 2020, ko se je začela pandemija koronavirusa, se je odločila, da se popolnoma posveti zdravju in ugotovi, za kaj gre. "Nisem več želela biti pogumna, hotela sem biti pametna. Ko sem dobila diagnozo, mi je odleglo," je priznala.