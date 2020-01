Celine Dion o svojem pokojnem možu: Hvala, ker paziš na nas

PevkaCeline Dionje leta 2016 izgubila svojega moža Reneja Angelila, ki se je več let boril z rakom. Zvezdnica, ki je številne navdušila z ikonično pesmijo My Heart Will Go On, si od takrat očita, da je v zadnjih trenutkih njegovega življenja ni bilo doma. "Rene je želel umreti v mojih rokah, a sem tisti večer pela ... Klicala sem zdravnika, ki je dejal, da Rene ne bo več trpel in da je tako bolje,"je o njegovi smrti povedala za revijo Paris Match.