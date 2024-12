Celine Dion ob 30. obletnici poroke: Še vedno polniš naša srca

Prvič sta se srečala leta 1980, ko mu je na avdiciji zapela 12-letna Dion. Od takrat je postal njen menedžer in skupaj sta delala sedem let, preden sta začela hoditi leta 1987, ko je bila Dion stara 19 let. Sprva je njuno razmerje skrivala, ker se je bala javnega mnenja. "Bala sem se, kaj si bodo ljudje mislili," je povedala za People leta 1994. Sčasoma je želela svojo ljubezen do njega deliti s svetom. "Ko si zaljubljen, želiš o tem kričati svetu," je priznala. Svojo zvezo sta javnosti razkrila po tem, ko sta bila že nekaj let zaročena."Ljubezen vedno zmaga," je Dion kasneje zapisala v svoji knjigi spominov.

Poročila sta se 17. decembra 1994 v montrealski baziliki Notre-Dame, dogodek pa je v živo prenašala Kanadska televizija. Aprila 2024 je za Vogue povedala, da glede razkošnega dogodka ne bi spremenila ničesar."To je trenutek, ki me bo spremljal do konca življenja," je dejala.