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Celine Dion padla sredi koncerta, a nadaljevala nastop

Pariz, 09. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Celine Dion padla sredi koncerta, a nadaljevala nastop

Celine Dion je med koncertom v Franciji doživela neprijetno nezgodo. Med petjem je izgubila ravnotežje in padla na oder, a se je hitro pobrala ter občinstvu z dvignjenim palcem pokazala, da je z njo vse v redu. Posnetek padca se je hitro razširil po družbenih omrežjih, oboževalce pa je navdušilo predvsem to, kako mirno je pevka nadaljevala nastop.

Kanadska pevka Celine Dion je pred kratkim nastopala v dvorani Plenitude Arena v Nanterru blizu Pariza, ko se ji je med izvajanjem ene od pesmi pripetila nezgoda. Med poskakovanjem po odru je izgubila ravnotežje in pristala na tleh, pri tem je padec na odru nekoliko ublažila z roko. Kot kažejo posnetki, se ji je najverjetneje hlačnica zataknila pod peto čevlja. Pevka je takoj vstala, občinstvu pokazala dvignjen palec in brez prekinitve nadaljevala petje.

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Nezgoda je pritegnila pozornost tudi zato, ker se je 58-letna zvezdnica letos po šestletnem premoru vrnila k samostojnim koncertom. Leta 2022 je namreč razkrila, da se bori z diagnozo redke nevrološke bolezni togosti mišic, ki povzroča boleče krče ter lahko vpliva tudi na hojo in petje. Zaradi zdravstvenih težav je morala v preteklosti odpovedati številne nastope, leta 2024 pa se je vrnila pred občinstvo na odprtju olimpijskih iger v Parizu.

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Celine Dion trenutno nastopa v okviru serije 26 koncertov v Franciji. Prvi del nastopov se bo zaključil 17. oktobra, koncertno dogajanje pa se bo nadaljevalo maja prihodnje leto.

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