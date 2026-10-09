Celine Dion padla sredi koncerta, a nadaljevala nastop

Kanadska pevka Celine Dion je pred kratkim nastopala v dvorani Plenitude Arena v Nanterru blizu Pariza, ko se ji je med izvajanjem ene od pesmi pripetila nezgoda. Med poskakovanjem po odru je izgubila ravnotežje in pristala na tleh, pri tem je padec na odru nekoliko ublažila z roko. Kot kažejo posnetki, se ji je najverjetneje hlačnica zataknila pod peto čevlja. Pevka je takoj vstala, občinstvu pokazala dvignjen palec in brez prekinitve nadaljevala petje.

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Nezgoda je pritegnila pozornost tudi zato, ker se je 58-letna zvezdnica letos po šestletnem premoru vrnila k samostojnim koncertom. Leta 2022 je namreč razkrila, da se bori z diagnozo redke nevrološke bolezni togosti mišic, ki povzroča boleče krče ter lahko vpliva tudi na hojo in petje. Zaradi zdravstvenih težav je morala v preteklosti odpovedati številne nastope, leta 2024 pa se je vrnila pred občinstvo na odprtju olimpijskih iger v Parizu.