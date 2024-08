Celine Dion po bitki z boleznijo uspela velika glasbena vrnitev

Celine Dion je že pred meseci napovedala, da se ne bo vdala in se bo na vso moč trudila, da premaga bolezen in se kmalu vrne na oder. Njena želja in trud sta se obrestovala, ko je stopila na oder, ki so ga zanjo pripravili na Eifflovem stolpu, zapela pa je na slovesnosti ob odprtju olimpijskih iger v Parizu, kjer je navdušila.

Celine Dion je presrečna, da se je lahko vrnila na oder in ponovno zapela milijonom po vsem svetu. 56-letna pevka, ki je decembra 2022 javnosti razkrila, da se spopada s simptomi togega telesa, za katere so značilni tudi mišični krči, je nastopila na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger v Parizu, kjer je osupnila z izvedbo pesmi Édith Piaf Hymne à l'amour, ki jo je zapela v živo s podnožja Eifflovega stolpa, to pa je bil njen prvi nastop, odkar je razkrila, da je zbolela.

Celine Dion po nastopu v Parizu navdušeno pomahala oboževalcem. FOTO: Profimedia icon-expand

56-letnica ni nastopala že od leta 2021, ko je bila zaradi zdravstvenih težav primorana odpovedati gostovanje v Las Vegasu, pozneje istega leta pa je razkrila diagnozo in hkrati odpovedala že načrtovano svetovno turnejo. Pevka je o svoji bolezni spregovorila tudi v dokumentarni oddaji, ki je bila premierno predstavljena pred mesecem in iskreno priznala, da je zaradi blaženja simptomov, kot so mišični krči, jemala velike količine protibolečinskih tablet, za katere se ni zavedala, da bi lahko ogrozili njeno življenje.

Prav mišični krči so bili tisti, ki so otežili njeno petje, razkrila pa je tudi, da so lahko krči tako močni, da lahko zaradi krčenja pride do zloma reber in celo stiskanja v grlu. A zvezdnica je uspela premagati omejitve in se v velikem slogu vrnila na oder, pozneje pa na družbenem omrežju zapisala, da je bila zelo vesela, da se je lahko vrnila pred občinstvo prav v enem od njenih najljubših mest.

Ob tem je izrazila podporo športnikom, ki se borijo s svojimi tegobami in se poklonila njihovim zgodbam, ki so polne odrekanja in odločnosti, bolečine ter vztrajnosti. Na X je zapisala, da je ponižna, da je imela čast zapeti eno najlepših francoskih pesmi, s katero je lahko počastila Francoze in njihovo neverjetno zgodovino umetnosti, glasbe in gledališča.