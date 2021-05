Celine Dion po moževi smrti še ni pripravljena na novo ljubezen

Pevka Celine Dion je v dnevni pogovorni oddaji spregovorila o življenju po izgubi moža Reneja Angelila , ki je pred petimi leti v 74. letu starosti izgubil bitko z rakom. "Rene mi je skozi leta toliko dal in še danes je z mano, ko pogledam svoje otroke. Živi med nami in mi še vedno živimo z njim. Je del našega vsakdanjega življenja, zato se počutim zelo, zelo močno," je povedala Celine, ki se je z Renejem spoznala v najstniških letih, ko je začel delati kot njen menedžer.

Na vprašanje, ali je kot mati treh otrok že pripravljena na novo ljubezen, je odgovorila: "Ne vem. Nimam pojma," in dodala, da je trenutno v njenem življenju veliko ljubezni, ki jo deli s svojimi otroki, ljubezen pa se po njenem skriva tudi v življenju samem. "Ne razmišljam še o zvezi in ponovni ljubezni. Moram reči, da se nikoli več ne bom zaljubila? Ne vem, ne vem," je bila odkrita pevka uspešniceMy Heart Will Go On.

Celine je v intervjuju spregovorila tudi o preživljanju karantene s svojim skoraj 20-letnim sinomRenejem Charlesomin 10-letnima dvojčkoma Eddyjemin Nelsonom. "Šlo je za staromodno zabavo in preproste užitke življenja. Veliko časa smo se zunaj igrali, kuhali, se ob večerih objemali in skupaj preživljali čas. Iskreno, želeli smo iz situacije izvleči najboljše," je povedala 53-letna pevka.