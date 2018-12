Celine Dion pokazala, da je prava 'žurerka'

32-letna Gaga je podpisala pogodbo s hotelom Park MGM Resort, ki leži na znameniti ulici The Strip. V tamkajšnji dvorani Park Theater, ki lahko sprejme 5.300 obiskovalcev, bo imela vrsto koncertov v sklopu šovaEnigma. Za zdaj ima zunaj 30 datumov, zadnji koncert pa je predviden za 9. novembra 2019. V repertoar je vključila hite, kot so Just Dance, Poker Face, Telephone, Paparazzi, Born This Way in druge ter baladi Million Reasons in Yoü and I. In nenazadnje tudi najnovejšo pesem Shallow, ki jo je za potrebe filma Zvezda je rojena (A Star Is Born) posnela z igralcem Bradlyjem Cooperjem.